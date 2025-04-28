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Lexus готовится обновить свой самый маленький и недорогой кроссовер

Текст: Алексей Шмидт
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Самый компактный и недорогой кроссовер в линейке премиального суббренда Toyota появился в 2023 году. Lexus назвал машину LBX и построил ее на базе небольшого «паркетника» Toyota Yaris Cross, наделив собственным дизайном и более роскошным оснащением.

С момента дебюта автомобиля прошло почти два года, а это значит, что «Лексус» уже работает над фейслифтингом этой бюджетной модели. 

Дорестайлинговый Lexus LBX

По новой информации, пришедшей из Японии, модернизация кроссовера LBX может пройти по необычному сценарию.

Помимо улучшений в салоне, где должен появиться увеличенный проекционный дисплей, а также снаружи (небольшие перемены в экстерьере) самый маленький «паркетник» SUV гамме японского автопроизводителя обзаведется усиленной подвеской для улучшения устойчивости и комфорта езды.

Инсайдеры пишут, что инженеры Lexus собираются увеличить размеры задних амортизаторов машины для подавления вибрации от колес и снижения шума от дороги, а также для улучшения устойчивости кроссовера в поворотах.

Дорестайлинговый Lexus LBX

Помимо новой подвески LBX может приобрести другие колесные диски, заметно отличающиеся от тех, что представлены в его нынешней итерации. 

Изменений в подкапотном пространстве автомобиля не ожидается. Машина продолжит комплектоваться полуторалитровым ДВС, работающим в паре с электрическим мотором и электромеханическим вариатором. Максимальная отдача такой связки составляет 136 лошадиных сил и 185 Нм крутящего момента. От 0 до 100 километров в час Lexus LBX разгоняется за 9,2-секунды. 

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Фото:Lexus

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