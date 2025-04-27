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В Россию привезли самый надежный SUV: он большой, прожорливый и жесткий

Текст: Алексей Шмидт
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Nissan ушла с российского рынка в 2022 году, захватив с собой премиальный суббренд Infiniti. Однако отсутствие машин этих компаний в стране продлилось недолго, ведь в определенный момент их начали активно завозить уже без участия автопроизводителей. 

Недавно линейка Infiniti в РФ пополнилась одной знаковой для Nissan моделью – внедорожником QX80. Автомобиль, перешедший в новое поколение весной прошлого года, хвалят за надежность, но другие его параметры сильно критикуются.

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Infiniti QX80 2025

К примеру, в недавнем исследовании «J.D.Power» Infiniti QX80 был назван самым надежным SUV в 2025 году с оценкой в 89 баллов из 100 возможных. Но одновременно с высоким сроком службы машину журили за высокий расход топлива и жесткую подвеску. 

До России QX80-й добрался в безальтернативным для него оснащении. Автомобиль предлагается с 3,5-литровым твин-турбо мотором V6, который сменил под капотом модели архаичный V8. Максимальная отдача «наддувной шестерки» большого 3-рядного внедорожника, длина которого превышает отметку 5,3-метра, составляет 450 лошадиных сил.

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В качестве трансмиссии в машине используется 9-скоростной «автомат», а привод может быть как задним, так и полным.

Внедорожник предлагается с пневматической подвеской во всех комплектациях, за исключением базовой, но самые бюджетные QX80 в России сейчас недоступны. 

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Интерьер Infiniti QX80 2025

Разброс цен на самый надежный SUV в 2025 году по версии «J.D.Power» велик. На нашем рынке «серые» дилеры просят за эту модель минимум 13 миллионов рублей, а максимальная стоимость новой машины может доходить до 23 миллионов 700 тысяч рублей. 

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Фото:Infiniti

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