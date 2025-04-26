Преемник Lexus LFA может получить имя Toyota GR-GT: утечка подробностей

Toyota работает над новым спортивным автомобилем, построенным на базе концепт-кара GR GT3. Прототип был представлен на автосалоне в Токио в 2022 году, но его серийное воплощение, похоже, получит собственное название. Согласно свежим слухам, товарное купе назовут GR-GT.

Новинка должна оказаться первым суперспортивным автомобилем Toyota со времен легендарного Lexus LFA.

Прототип Lexus GR GT3

Первоначально японский автопроизводитель собирался показать его во время гонки 24 часа Нюрбургринга 2024 года, а также на серии Super Taikyu в Японии, однако впоследствии проект был отложен. По новой информации, теперь премьера свежего спорткупе запланирована на конец 2025 года.

Именуемый журналистами как преемник LFA спортивный автомобиль хотели выпустить под брендом Lexus, но Toyota решила вместо этого использовать свой суббренд GR.

Прототип Lexus GR GT3

Согласно свежим слухам, GR-GT будет основан на алюминиевом пространственном корпусе и получит легкие панели кузова, изготовленные из углепластика.

Приводить в движение автомобиль предстоит 4-литровому двигателю V8 с турбонаддувом, мощностные характеристики которого пока не раскрываются.