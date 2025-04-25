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Маленький минивэн Toyota Town Ace превратился в аскетичную микро-квартиру на колесах

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Автомобили компании Toyota то и дело становятся объектом проектов сторонних тюнинг-компаний. А иногда ее машины превращаются даже в автокемперы. 

Накануне один из таких проектов был показан компанией Nextlife-Camper из Японии, которая преобразовала небольшой минивэн Town Ace в аскетичный автодом, где можно с минимальными удобствами жить в путешествиях.

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Автодом на базе Toyota Town Ace

Авторы машины заменили заднюю половину Town Ace на построенный собственными силами жилой модуль, который окрашен в армейский зеленый матовый цвет.

Покрытие автодома создано таким образом, чтобы быть максимально устойчивым к царапинам, а значит позволять машине заезжать туда, куда обычные легковые кемперы отправиться не решатся. 

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В центре внимания проекта его интерьер, использующий деревянную отделку и красновато-коричневые кожаные диваны, создающие теплую атмосферу внутри. 

town ace кемпер

Для комфортного проживания машина оборудована раковинами, мини-кухней, холодильником, множеством полок и туристическим инвентарем, а внутри нее сможет разместиться для сна до двух человек. 

Туалет и ванная в автодоме отсутствуют от слова совсем, поэтому для этих удобств владельцу все же придется заезжать в оборудованные кемпинги.

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Фото:Jikayosha

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