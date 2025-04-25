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Редчайший кабриолет Mercedes-Benz DTM с начала 2000-х продадут на аукционе за баснословные деньги

Текст: Алиса Шашкова
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Mercedes AMG CLK DTM Auction 1

Классические автомобили Mercedes-Benz очень ценны в среде коллекционеров. Но когда речь заходит о машинах, тираж которых исчисляется десятками, их цена способна взлетать до небес. 

Один из таких примеров – лот аукциона «Broad Arrow Auctions». Автомобиль носит имя Mercedes-Benz CLK AMG DTM Convertible и представляет собой кабриолет, выпущенный всего в 80 экземплярах. 

Mercedes AMG CLK DTM Auction 3
Mercedes-Benz CLK AMG DTM Convertible, выставленный на торги в Европе

Сколько будет стоить машина пока неизвестно, но организаторы торгов предполагают, что она уйдет с молотка примерно за 450 – 550 тысяч евро или 42 миллиона 400 тысяч – 52 миллиона рублей. Это баснословные деньги за автомобиль 2003 года выпуска.

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Модель была выпущена в честь победы Mercedes-Benz в чемпионате DTM 12 лет назад. Автомобиль отличался от обычного CLK расширенными передними и задними арками, модернизированными передними панелями, а также уникальными 19- и 20-дюймовыми колесными дисками.

Кроме того, у таких машин был фиксированный задний спойлер и характерные двойные выхлопные трубы. 

Mercedes AMG CLK DTM Auction 4

Конкретно этот экземпляр кабриолета CLK AMG DTM продавался в Германии, а затем был доставлен в Южную Корею в один из музеев. В Европу машина вернулась в 2016 году и с тех пор имеет за плечами около 22 тысяч км пробега. 

Под капотом автомобиля скрывается 5,4-литровый мотор V8 с турбонаддувом, выдающий 582 лошадиные силы и. 800 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч кабриолет разгоняется всего за 4 секунды, а его максимальная скорость равна 300 километрам в час. 

Торги за редчайший «Мерседес-Бенц» пройдут 25 мая.

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