Раскрыт самый большой, мощный и дорогой трактор на планете: он стоит дороже 100 млн рублей

Сельскохозяйственная техника не совсем то, чем сильно интересуются автомобильные владельцы, но конкретно эта машина способна привлечь внимание даже тех, кто не хочет знать о подобном транспорте ничего нового.

Все дело в том, что это самый большой, мощный и дорогой трактор в мире. Его автором является компания John Deere.

Машина носит индекс 9RX 830 и приводится в движение 18-литровым турбодизельным агрегатом мощностью 913 лошадиных сил и 4234 Нм, ассистирует которому 21-ступенчатая трансмиссия PowerShiftM.

Мотор в отличие от своих конкурентов Cummins и Power Stroke работает без жидкости для очистки дизельных выхлопных газов (DEF), чем способен экономить бюджет фермера.

Количество спецификаций 9RX 830 зашкаливает. Гидравлическая система трактора способна работать со скоростью 168 галлонов в минуту при оснащении дополнительным тройным насосом, а сама машина может выдерживать вес балласта в 38 тонны.

Стоимость этой модели трактора, появившейся в продаже в прошлом году, в базовой комплектации составляет ни много ни мало 1 миллион 226 тысяч 908 долларов или почти 102 миллиона рублей по нынешнему курсу валют.