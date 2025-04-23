Новый недорогой пикап Volkswagen могут назвать Udara

Немецкий Volkswagen собирается представить новый недорогой пикап, созданный для латиноамериканского рынка, и сейчас, похоже, выбирает для него название. Накануне компания зарегистрировала последовательность имен в бразильских патентных органах, пишет местное издание «AutoSporte».

Среди вариантов: Udara, Acron, Airon, Arena, Tagro и Tukan. Все они находятся в стадии рассмотрения для серийного пикапа. Какое в итоге название будет выбрано для компактного «утилитарника» пока неизвестно, но, если верить слухам, в руководстве немецкого автопроизводителя склоняются к первому названию – Udara.

Скриншот с бразильской патентной базы (Autoesporte)

Ранее проект бюджетного пикапа Volkswagen носил в документации компании индекс VW 247. Автомобиль собираются построить на платформе MQB A0 – той же «тележке», что использовалась для моделей Polo, Virtus и Nivus, а также T-Cross.

Машина может получить размеры, аналогичные будущему конкуренту Chevrolet Montana. Длина автомобиля составит около 4,75-метра, а расстояние между осями должно оказаться равно 2,8-метрам.

Рендеры нового пикапа Volkswagen (Клебер Сильва, KdesignAG)

Спереди пикап задействует подвеску компактного «паркетника» T-Cross, а под капотом, вероятно, будет использовать 1,5-литровый мотор TSI Evo2 Flex, работающий в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Помогать ДВС, возможно, будет 48-вольтовый стартер-генератор.

Выпуском автомобиля займется завод VW в Сан-Жозе-дус-Пиньяис, где сейчас для латиноамериканского рынка собирают модели T-Cross и Virtus.

Запуск нового бюджетного пикапа Volkswagen запланирован на первую половину 2026 года. Ожидается, что просить за него будут от 120 до 180 тысяч бразильских реалов или 1,7 – 2,6 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту.