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Новый недорогой пикап Volkswagen могут назвать Udara

Текст: Алексей Шмидт
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Немецкий Volkswagen собирается представить новый недорогой пикап, созданный для латиноамериканского рынка, и сейчас, похоже, выбирает для него название. Накануне компания зарегистрировала последовательность имен в бразильских патентных органах, пишет местное издание «AutoSporte».

Среди вариантов: Udara, Acron, Airon, Arena, Tagro и Tukan. Все они находятся в стадии рассмотрения для серийного пикапа. Какое в итоге название будет выбрано для компактного «утилитарника» пока неизвестно, но, если верить слухам, в руководстве немецкого автопроизводителя склоняются к первому названию – Udara. 

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Скриншот с бразильской патентной базы (Autoesporte)

Ранее проект бюджетного пикапа Volkswagen носил в документации компании индекс VW 247. Автомобиль собираются построить на платформе MQB A0 – той же «тележке», что использовалась для моделей Polo, Virtus и Nivus, а также T-Cross. 

Машина может получить размеры, аналогичные будущему конкуренту Chevrolet Montana. Длина автомобиля составит около 4,75-метра, а расстояние между осями должно оказаться равно 2,8-метрам. 

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Рендеры нового пикапа Volkswagen (Клебер Сильва, KdesignAG)

Спереди пикап задействует подвеску компактного «паркетника» T-Cross, а под капотом, вероятно, будет использовать 1,5-литровый мотор TSI Evo2 Flex, работающий в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Помогать ДВС, возможно, будет 48-вольтовый стартер-генератор.

Выпуском автомобиля займется завод VW в Сан-Жозе-дус-Пиньяис, где сейчас для латиноамериканского рынка собирают модели T-Cross и Virtus.

Запуск нового бюджетного пикапа Volkswagen запланирован на первую половину 2026 года. Ожидается, что просить за него будут от 120 до 180 тысяч бразильских реалов или 1,7 – 2,6 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту. 

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Фото:KDesignAG/Kleber Silva, Autoesporte

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