Новый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 начинает обретать форму 

Разработка нового поколения минивэна Mitsubishi Delica D:6 идет полным ходом. Модель, которая остается в строю в нынешней пятой генерации с 2007 года, близка к официальной премьере. И в новом более современном варианте должна частично перейти на электротягу.

По данным японской инсайдерской прессы, внедорожный минивэн «Митсубиси» примерит на себя дизайн, заимствованный у шоу-кара D:X. Машина отличится от своей актуальной итерации с точки зрения внешнего облика, обзаведясь сложной конструкцией кузова и узкими фарами, а также бамперами, плавно перетекающими в пластиковую облицовку крыльев.

Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Delica D:6 (BestCarWeb)

Механические перемены в проекте новой «Делики» сейчас находятся под грифом «секретно», но журналисты из Японии уверены, что машина станет подзаряжаемым гибридом. Автомобиль получит под капот бензино-электрическую силовую установку, созданную вокруг 2,4-литровой бензиновой «четверки», помогать которой будет электромотор и компактная батарея.

От минивэна ждут высокой мощности и крутящего момента, а также наличия модернизированной интеллектуальной системы полного привода S-AWC с режимами езды по бездорожью.

Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Delica D:6 (BestCarWeb)

Длина автомобиля должна составить 4,8-метра, а ширина достигнуть отметки в 1,8-метра. Внутри минивэна может расположиться 12,3-дюймовый экран цифровой приборной панели и большой дисплей информационно-развлекательной системы, установленный на центральной консоли.

Живая премьера автомобиля должна состояться в следующем году. В качестве предварительной базовой цены этой модели инсайдеры называют сумму в 5 миллионов японских иен или примерно 3 миллиона рублей.