ДомойАвтоновости сегодняНовый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 начинает обретать форму 

Новый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 начинает обретать форму 

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2024 07 01 в 09.32.39 1

Разработка нового поколения минивэна Mitsubishi Delica D:6 идет полным ходом. Модель, которая остается в строю в нынешней пятой генерации с 2007 года, близка к официальной премьере. И в новом более современном варианте должна частично перейти на электротягу.

По данным японской инсайдерской прессы, внедорожный минивэн «Митсубиси» примерит на себя дизайн, заимствованный у шоу-кара D:X. Машина отличится от своей актуальной итерации с точки зрения внешнего облика, обзаведясь сложной конструкцией кузова и узкими фарами, а также бамперами, плавно перетекающими в пластиковую облицовку крыльев. 

Снимок экрана 2024 07 01 в 09.33.06 1
Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Delica D:6 (BestCarWeb)

Механические перемены в проекте новой «Делики» сейчас находятся под грифом «секретно», но журналисты из Японии уверены, что машина станет подзаряжаемым гибридом. Автомобиль получит под капот бензино-электрическую силовую установку, созданную вокруг 2,4-литровой бензиновой «четверки», помогать которой будет электромотор и компактная батарея. 

От минивэна ждут высокой мощности и крутящего момента, а также наличия модернизированной интеллектуальной системы полного привода S-AWC с режимами езды по бездорожью. 

Снимок экрана 2024 07 01 в 09.33.21 1
Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Delica D:6 (BestCarWeb)

Длина автомобиля должна составить 4,8-метра, а ширина достигнуть отметки в 1,8-метра. Внутри минивэна может расположиться 12,3-дюймовый экран цифровой приборной панели и большой дисплей информационно-развлекательной системы, установленный на центральной консоли. 

Живая премьера автомобиля должна состояться в следующем году. В качестве предварительной базовой цены этой модели инсайдеры называют сумму в 5 миллионов японских иен или примерно 3 миллиона рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Давний соперник Toyota Land Cruiser от Nissan подтвердил...

Самый желанный автомобиль Toyota может примерить внешность Camry

Новое поколение Toyota RAV4 может оказаться похожем на...

Даже богатые не хотят платить за подписку на...

Новый Lexus ES представлен официально

Hyundai начал продавать Palisade, адаптированный для бездорожья

Nissan X-Trail сменит поколение уже в следующем году:...

Просторная версия Toyota Highlander обновится ради конкуренции с...

Знаменитый конкурент Toyota Camry от Honda пережил региональное...

Забытый пикап Subaru показали в современном внешнем облике

Культовый рамный внедорожник Mitsubishi хотят возродить в виде...

Появились первые официальные тизеры нового вместительного минивэна Nissan

5 самых надежных подержанных автомобилей Volvo

У японской полиции появилась новая «догонялка» от Honda

Поклонники универсалов возмущены квадратным дизайном нового Subaru Outback 

Покупателям нового гиперкара Bugatti Bolide придется менять шины...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+