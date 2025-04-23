Самый желанный автомобиль Toyota может примерить внешность Camry

В линейке Toyota на протяжении десятилетий значится автомобиль, который является самым популярным среди всех моделей компании. Его имя – Corolla. За минувший год продажи машины вновь преодолели отметку в 1 миллион экземпляров.

Актуальная генерация «Короллы» предлагается с 2018 года и с тех пор успела заметно устареть в сравнении со своими конкурентами, поэтому дожидаться 13-го поколения этой модели осталось недолго. Ожидается, что автомобиль увидит свет уже в 2026 году. Как он может поменяться внешне недавно предположил известный в своей среде независимый художник Клебер Силва.

Рендеры Toyota Corolla 13 поколения

Эксперт опубликовал в своем профиле под названием «KDesignAG» в соцсетях неофициальные рендеры Toyota Corolla нового поколения, если верить которым знаменитая японская 4-дверка может унаследовать внешность своего старшего родственника Camry.

Машине на изображениях досталось аналогичное оформление «передка», где главенствуют схожие с «Камри» блоки фар, узкая верхняя решетка радиатора и массивный воздухозаборник снизу.

При этом корма новой виртуальной Corolla заметным образом отличилась от родственного седана D-класса, обзаведясь зауженными фонарями, объединенными между собой тонкой LED-линией.

Какие изменения внесут в техническую сторону машины пока доподлинно неизвестно. Ходят слухи, что новинке «Тойоты» будет предложены сразу несколько вариантов силовых установок: от простых «атмосферников» до турбомоторов, обычных гибридов (HEV) и подключаемых бензино-электрических агрегатов (PHEV).

Максимальная мощность автомобиля должна составить 180 лошадиных сил, а в гибридной модификации Corolla сможет преодолевать на полном баке и заряженном аккумуляторе свыше 2 тысяч км пробега.