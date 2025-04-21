Новый кроссовер Nissan Duster показан на реалистичном изображении

Renault представила третье поколение кроссовера Duster в 2023 году. Автомобиль сохранил былую популярность, которая, очевидно, долгое время не давала покоя Nissan. В итоге японской компании наконец-то удалось убедить французских партнеров поделиться своим проектом-бестселлером.

Ожидается, что новый кроссовер Nissan будет построен на платформе Duster и отличится от оригинала лишь внешним видом и названием, тогда как технически машины окажутся одинаковыми.

Спекулятивный рендер нового кроссовера Nissan на базе Duster (Autocarindia)

На днях в интернете появились первые неофициальные изображения этой модели, судя по которым новый «паркетник» Nissan может получить иное оформление передней части кузова, тогда как его боковины будут скопированы с «Дастера». Рендер был опубликован в свежем выпуске журнала «Autocar India».

На подготовленной дизайнерами картинке видно, что новый кроссовер «Ниссан» на базе Duster оснащен другим капотом, собственной светотехникой и решеткой радиатора, а также отличным от оригинала бампером с серебристыми вставками.

Интерьер Renault Duster 3 поколения

Внутри машина может скопировать соплатформенный кроссовер Renault практически без доработок. Единственной разницей между интерьерами новинки Nissan и Duster 3 поколения должны оказаться разные эмблемы автопроизводителей.

Под капотом нового недорогого вседорожника «Ниссан» с большой долей вероятности расположится 1,3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 154 л.с., помогать которому предстоит МКПП и семиступенчатой роботизированной коробке передач, а также системе 2WD и 4WD в зависимости от выбранной версии.

В продажу кроссовер, пока именуемый журналистами «Nissan Duster», поступит в 2026 году.