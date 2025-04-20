В России снова продают самый безотказный седан в мире

Honda отказалась от своего бизнеса в России еще до всем хорошо известного «исхода» зарубежных автопроизводителей с нашего рынка, но торговля ее машинами в РФ не остановилась. Автосалоны, которые называют «серовозами», продолжали предлагать отдельные модели Honda на протяжении более трех лет.

А теперь их ассортимент был расширен седаном, который сейчас считается самым безотказным на планете.

Honda Accord 2025

Как стало известно нашей редакции в ходе мониторинга отечественных досок объявлений и предложений дилеров, в России вновь стал доступен Honda Accord. Машины 2025 производственного года добрались до нашей страны совсем недавно и представляют собой автомобили с нулевым или околонулевым пробегом.

Во всех случаях оснащение японских 4-дверок выглядит одинаково. Под капотом новых «Аккордов» работает полуторалитровый бензиновый двигатель, максимальная отдача которого составляет 195 лошадиных сил. В качестве ассистента этому мотору выступает оригинальный «хондовский» вариатор CVT.

Интересный момент, касающийся конкретно этого предложения «серых» автосалонов, связан с тем, насколько такой автомобиль вынослив. Согласно рейтингу независимых аналитиков «iSeeCars», Honda Accord 2025 года является самым надежным седаном в мире.

Машина удостоилась оценки в 9,3-балла из 10 и опередила по этому показателю своих земляков лицах Toyota Camry (8,9 балла из 10), Nissan Altima (8,3 балла из 10) и Mazda6 (8,3 балла из 10).

Цены на новые «Аккорды» в России в зависимости от автосалона выглядят плюс-минус одинаково. Наименее доступные машины оценены в 3 миллиона 325 тысяч рублей, тогда как самыми дорогими являются предложения за 3 миллиона 600 тысяч рублей.