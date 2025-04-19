Главный мировой бестселлер Toyota в новом поколении может примерить стиль Camry

Концерн Toyota Motor Corporation – отличный пример истории успеха. По итогам прошлого года он стал самым популярным автопроизводителем в мире, а многие финансовые журналы называют его самой дорогой автомобильной компанией на 2025 год.

В линейке Toyota сейчас есть и отлично себя чувствует 12-е поколение седана Corolla, являющегося наиболее продаваемым автомобилем марки на планете (за прошлый год было реализовано больше 1 миллиона таких авто). Нынешний вариант этой модели появилась на свет в 2018 году и сейчас готовится к долгожданной смене генерации.

Toyota Corolla нового поколения на неофициальных рендерах

Как поменяется главный бестселлер Toyota с глобальной модернизацией предположил цифровой дизайнер с ником «Teodoradze Giorgi», опубликовавший собственное видение 13-го поколения Corolla.

Неофициальный рендер Toyota Corolla нового поколения

Независимый художник уверен, что на дизайн будущей «Короллы» сильно повлияет внешность актуальной Camry (XV80).

Машине может достаться тонкая светодиодная панель, проходящая через всю ширину передней части кузова, новая решетка радиатора и необычным образом скроенный бампер.

Боковины 4-дверки могли бы обзавестись новыми выштамповками дверей, а задний бампер приобрести бутафорские вырезы по бокам, в то время как сама корма удивить новыми С-образными фонарями, объединенными горизонтальной светящейся планкой.

Неофициальный рендер Toyota Corolla нового поколения

Ни о каких технических подробностях в случае с новой Corolla пока не сообщается. Не исключено, что на большинстве крупных рынков, таких как Северная Америка и Европа, автомобиль предложат только как гибрид.

Аналогичное решение было принято в отношении старшей модели Toyota Camry, пережившей смену генерации осенью 2023 года.