Современному минивэну Mitsubishi Delica вернули звание короля бездорожья

Минивэн Delica входит в модельную гамму компании Mitsubishi без малого на протяжении 70 лет. И до нынешнего пятого поколения считался одним из самых проходимых минивэнов в мире, который любили также за его неприхотливость и надежность.

Актуальная генерация «Делики» (D:5) растеряла утилитарность предшественников, но, как оказалось, не навсегда. Японская фирма Kaddis, специализирующаяся на внедорожном тюнинге, вернула этой легендарной модели Mitsubishi звание короля бездорожья.

Mitsubishi Delica D:5 Xtreme

Новое исполнение Delica D:5 получило название Xtreme и представляет собой кардинально переделанный минивэн, для которого вновь становится не опасным даже самое тяжелое бездорожье.

Автомобилю досталась ярко-оражневая ливрея с глянцевыми черными расклешенными колесными арками, светодиодные прожекторы спереди, трубчатая защита бамперов, а также порогов, фирменный капот с воздухозаборником и много других мелких доработок (от стальной защиты днища до большого фаркопа).

Для того, чтобы использовать автомобиль в экспедициях, для внедорожной «Делики» предусмотрели массивный багажник на крыше со светодиодной «люстрой», а также лестницу, ведущую к нему через пятую дверь.

Дополнительное оснащение машины включило в себя: внедорожную подвеску с увеличенным на 10 см дорожным просветом, и колесные диски, обутые в «грязевые» покрышки BFGoodrich All-Terrain A/T.

Весь пакет доработок автомобиля оценен в 1 миллион 347 тысяч 610 иен. При пересчете на российскую валюту это примерно 785 тысяч рублей.