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Новое поколение пикапа Toyota Hilux показали снаружи и внутри

Текст: Алексей Шмидт
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В конце прошлого года в Сети появились первые шпионские фотографии нового поколения пикапа Toyota Hilux. Машину запечатлели на дорогах Таиланда, где она будет продаваться с приставкой к названию Travo. Но затем этот популярный «тойотовский» утилитарник выйдет на глобальный рынок. 

Какие внешние и внутренние изменения его ждут предсказала студия «KDesignAG», а мы, в свою очередь, выяснили об этом проекте все технические подробности.

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Неофициальный рендер Toyota Hilux нового поколения

Предполагается, что в новой генерации Hilux примерит более агрессивный внешний облик с обилием угловатых линий, зауженной головной оптикой, брутальной решеткой радиатора, сложно-сконструированными бамперами и новыми задними фонарями.

Внутри машины с большой долей вероятности перекроят весь салон – от «торпедо» до руля, сидений и дверных карт. Пикапу должен достаться «парящий» дисплей мультимедийной системы, под которым расположится новый блок управления климат-контролем, селектор трансмиссии, как в Land Cruiser, и новый 4-спицевый руль. 

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Неофициальный рендер интерьера Toyota Hilux нового поколения

Механическая модернизация машины окажется не менее серьезной в сравнении с внешней. Ожидается, что следующее поколение Hilux будет построено на платформе TNGA-F, роднящей его с Land Cruiser и более крупным пикапом Tacoma. 

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Японские СМИ полагают, что в линейке двигателей новинки будут доминировать 2,4- и 2,8-литровый дизельные агрегаты. Причем «старший» вариант может приобрести «мягко-гибридную» версию с 48-вольтовым стартер-генератором и сниженным расходом топлива до 7,1-литра на 100 км в смешанном режиме езды. 

Еще более экономичным в потенциальной гамме двигателей нового Hilux должен оказаться 2,4-литровый дизельный гибрид, потребляющий в среднем не более 6,7-литра на 100 км пути. 

В арсенал пикапа войдет полный привод с электронной системой управления, включая A-TRC, блокировка дифференциала и режим повышенной проходимости.

Презентовать новое поколение Toyota Hilux должны до конца нынешнего года. 

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Фото:KDesignAG

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