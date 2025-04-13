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Самый большой и дорогой кроссовер Audi обзавелся новыми подробностями

Текст: Алексей Шмидт
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Audi работает над своим новым флагманским кроссовером на протяжении уже более года. Машина, которая создается в качестве конкурента BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, должна получить название Q9 и стать заманчивым вариантом для поклонников продукции ингольштадтской марки. 

Прототипы новых больших и дорогих кроссоверов «Ауди» уже давно бороздят общественные дороги. И, судя по ним, Q9 предстоит примерить на себя фирменный дизайн немецкой компании, пересекающийся с современными агрессивными решениями. 

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Прототип Audi Q9 на тестах

Независимые дизайнеры прогнозируют, что Audi Q9 будет оснащен массивной радиаторной решеткой с необычным внутренним рисунком, узкими фарами, длинным кузовом и выштамповками по бокам. 

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Интерьер кроссовера Audi Q4 e-tron, который может лечь в основу салона нового Q9

Внутри самый крупный SUV немецкого автопроизводителя обзаведется полностью цифровой комбинацией приборов, дополненной новейшей системой MMI. «Мультимедийка» включит в себя два экрана – один для водителя и второй для пассажира. 

Все признаки указывают на то, что Q9 будет построен на архитектуре Premium Platform Combustion (PPS) от Volkswagen Group. Она уже используется в нескольких других моделях компании и даст Audi гибкость в выборе силовых установок: от бензиновых и дизельных до гибридных.

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«Тележка» поддерживает как 2-литровые 4-цилиндровые моторы, так и более крупные установки V6. 

Спортивная версия SQ9 также находится в работе и под ее капотом ждут 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, выдающий более 500 лошадиных сил. 

В Audi пока не спешат анонсировать даты премьеры одной из своих самых важных новинок последних лет, но инсайдеры полагают, что презентация кроссовера Q9 может состояться либо к концу этого года, либо в первой половине следующего. 

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Фото:Соцсети

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