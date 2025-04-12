Раскрыт самый дешевый способ стать владельцем легендарных Ferrari

Покупка автомобиля Ferrari – событие в жизни, которое происходит только с избранными. Поняв это компания «Hot Wheels» решила увеличить глобальное количество владельцев машин этой итальянской марки, заключив с автопроизводителем из «Маранелло» соглашение.

В рамках сотрудничества бренд, специализирующийся на игрушечных копиях оригинальных автомобилей, выпустит девять новых ограниченных партий с машинами «Феррари» в пропорциях 1:64. Первыми среди них должны оказаться три самых знаменитых суперкара «Скудерии» – F40, F50 и LaFerrari.

F40 скопируют не в простой версии, а в варианте Competizione, в котором «живой» суперкар приводится в движение 720-сильным мотором V8. Такие машины обладают рядом аэродинамических улучшений, адаптированных для участия в гонках. Суммарно Ferrari выпустила всего 10 таких автомобилей.

Преемник этой модели – F50 – будет детализирован в модификации Premium. Игрушечной машинке достанется полностью литой под давлением корпус и шасси, а также вентилируемый капот и точные узоры протектора, вплетенные в колеса.

Завершает тройку копий Ferrari гиперкар LaFerrari, считающийся чуть ли не одной из главных жемчужин в короне итальянского автопроизводителя. Сейчас такие машины стоят в 3 раза дороже, чем когда были выпущены.

Что интересно, в случае с игрушками от «Hot Wheels» вся эта троица будет стоить одинаково, да еще и вполне вменяемых денег. Цена каждой машинки составит 9 фунтов стерлингов или около 1 тысячи рублей по текущему курсу валют.