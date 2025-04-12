В Россию возвращают самый безотказный среднеразмерный кроссовер в мире

Nissan за последние годы лишился собственного завода в России и больше не ввозит к нам свои машины официально. Вместо него это делают «серые» автосалоны, которые недавно анонсировали для российского рынка очередную интересную новинку.

Как выяснила наша редакция, несколько автосалонов предлагают привезти в РФ под заказ новые кроссоверы Nissan Murano. Машины 2025 года выпуска собираются привезти покупателям в Россию с их проверенным временем 2-литровым мотором с турбиной (VC-Turbo), развивающим 241 лошадиную силу мощности и 352 Нм крутящего момента.

Nissan Murano 2025

В качестве ассистента двигателю выступит 9-скоростная АКПП, а систему привода можно будет выбрать как 2WD, так и 4WD.

Согласно паспортным характеристикам, расход топлива Murano с таким мотором в среднем равен 10,2-литрам на 100 километров. Но это не самое главное.

Если верить недавнему исследованию авторитетного глобального агентства «J.D.Power», именно Nissan Murano является самым надежным среднеразмерным кроссовером в мире.

Салон Nissan Murano 2025

Жюри присвоило «Мурано» оценку надежности в образцовые 89 баллов из 100. Это лучший показатель в сегменте среднеразмерных SUV на планете. Кроме того, машину хвалят за ее качественный салон, плавный ход и производительный мотор.

Звание одного из лучших кроссоверов в мире не могло не отразиться на его цене. За границей базовая стоимость Murano 2025 сейчас составляет 40 тысяч 470 долларов (3,4 миллиона рублей), но в России, разумеется, машина оценена гораздо дороже.

Самым доступным вариантом на сегодняшний день под заказ является кроссовер за 6 миллионов 200 тысяч рублей, тогда как в более дорогих комплектациях ценник на Murano доходит до 7 миллионов 200 тысяч рублей.