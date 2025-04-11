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Nissan хочет выпустить аналог универсала, который могли сделать новым Lada Largus

Текст: Ростислав Архипов
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Синергия Renault-Nissan, согласно планам японского автопроизводителя, в ближайшие годы должна расшириться на румынскую марку Dacia, которая в последнее время балует своих покупателей новинками. 

Одна из них – универсал Jogger (преемник Logan MCV). Еще недавно он считался отправной точкой для будущего поколения Lada Largus, но в итоге так и остался в виде оригинальной модели, которую сейчас неплохо покупают в Европе. 

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Dacia Jogger

Nissan уже положил на эту машину глаз и, по слухам, готовит собственный вариант такого универсала. Первым неофициальным рендером такой машины поделилось французское издание «Automobile-Magazine», выложившее собственное видение этого проекта.

Если «Джоггеру» от Nissan решатся дать «зеленый свет», то машина получит собственное оформление «передка», характерное для компактной модели Kicks. Автомобилю может достаться набор штрихообразных дневных ходовых огней, вытянутых вверх к основному блоку узких фар.

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Неофициальный рендер универсала Nissan на базе Dacia Jogger

Боковины японский универсал скопирует с оригинальной модели Dacia, получив такие же пластиковые накладки на колесных арках и дверях, а интерьер машины могут оформить в собственном стиле Nissan.

Несмотря на внешние различия техническая сторона этой гипотетически возможной модели со 100-процентной вероятностью будет пересекаться с Dacia Jogger. На разработку собственной механики для этой модели у Nissan сейчас попросту нет денег.

Главным рынком сбыта такого автомобиля называют Индию, где сейчас уже продается модель аналогичного формата – 7-местный компактвэн Renault Triber, но ему не хватает вместительности из-за ограничения длины в 3,9-метра для низких налоговых ставок. 

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Фото:Automobile-Magazine

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