У компактвэна Mitsubishi Delica Mini появится 2 новых версии

В 2023 году Mitsubishi показала свой новый компактвэн, которому досталось имя Delica Mini. С оригинальной «Деликой» машину роднило только название, в то время как философия, техническая часть и форм-фактор кардинально отличались.

Компактвэн, построенный на базе кей-кара Mitsubishi eK Space, был неплохо принят на основном рынке сбыта – в Азии. Это подвигло руководство компании слегка расширить список его версий.

На днях «Митсубиши» отчиталась о планах по запуску в Японии двух новых спецверсий мини-Делики, основанные на богатых комплектациях модели.

Сейчас Delica Mini предлагается в Японии в четырех модификациях: G, T, G Premium и T Premium.

Новое исполнение будет использовать название Limited Edition и получит электрические боковые сдвижные двери, систему помощи при вождении Mi-Pilot, но лишится цифрового зеркала заднего вида в пользу более дешевого антибликового.

Это должно немного снизить порог входа и сделать машину доступней для покупателей.

Второй новой версией Delica Mini стала модификация с функцией перемещения пассажирского сиденья. Такое исполнение предназначено для людей с ограниченной подвижностью и позволяет повысить удобства для них при посадке и высадке из автомобиля.

Запуск двух новых спецверсий «Делики Мини» в Японии запланирован на 5 июня. Ценник на машины будет варьироваться от 1 миллиона 997 до 2 миллионов 250 тысяч иен или 1 миллион 80 – 1 миллион 330 тысяч рублей.