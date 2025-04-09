Кроссоверу Duster 3 поколения вернули старый надежный дизельный двигатель, но есть нюанс

Осенью 2023 года компания Dacia представила новое поколение кроссовера Duster, который заметно преобразился не только внешне, но и технически.

Третья генерация мирового бестселлера, продающегося на некоторых рынках под брендом Renault, лишилась дизельного двигателя. Но, как оказалось, полностью такой вариант «Дастера» не исчез.

По информации французского портала «Automobile-Magazine», дизельные Duster 3 поколения недавно начали продавать в Марокко. Машина использует под капотом старый добрый 1,5-литровый тяжелотопливный мотор dCi, развивающий мощность в 115 лошадиных сил.

Скриншот с конфигуратора Dacia для рынка Марокко

Дизельный вариант «Дастера» предлагается исключительно в паре с полноприводной трансмиссией и стоит на марокканском рынке от 226 тысяч 900 местных дирхамов или примерно от 2 миллионов 55 тысяч рублей по нынешнему курсу валют.

Новость об этом быстро заинтересовала покупателей из стран Евросоюза, где дизельный двигатель для нового Duster недоступен из-за более строгих экологических норм.

Там этот кроссовер предлагается исключительно с бензиновыми или гибридными силовыми установками. Причем последние могут быть даже более экономичными, чем устаревший дизель Blue dCi. Однако они менее тяговиты.

Французские журналисты предрекают попытки европейских покупателей ввезти дизельные «Дастеры» в ЕС, но предупреждают, что те могут столкнуться с серьезными проблемами при их сертификации и попытках поставить такие машины на учет.