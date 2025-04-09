Недорогой пикап Toyota Hilux Champ превратили в уютную квартиру на колесах за 5 млн рублей

В 2023 году Toyota представила новую разновидность своего пикапа Hilux. Машина получила приставку к названию «Champ» и была предназначена для небогатых стран Юго-Восточной Азии.

Автомобиль построили на бюджетной платформе IMV0 и предложили в том числе в виде голого шасси с возможностью установки на него любого вида надстройки. Этим преимуществом решили воспользоваться специалисты компании «Carryboy», превратившие Hilux Champ в подобие уютной квартиры на колесах.

Кемпер получил название «Motorhome» и представляет собой пикап с водруженной него надстройкой жилого отсека.

Его оснащение включает в себя выдвижную боковую палатку, складную лестницу, солнечные батареи на крыше, форточки, боковые двери и подножки для комфортного доступа внутрь.

В импровизированной каюте задействовали деревянную отделку, белый интерьер и реализовали продуманное освещение, создающее атмосферу домашнего уюта.

В гостиной тюнеры разместили раскладные столики и скамейки, которые легко трансформируются в двухспальную кровать, а передняя часть жилой зоны отведена под спальню с мансардным окном.

Разработчики проекта заявляют, что в арсенал кемпера «Motorhome» можно включить множество полезных опций, таких как: кондиционер, 32-дюймовый телевизор, микроволновую печь, 80-литровый холодильник, душевую кабину с туалетом и аккумулятор емкостью 9600 Вт/ч, заряжающийся от солнечных батарей.

Стоимость кемпера в максимально оборудованном варианте составляет без малого 2 миллиона тайских бат или около 5 миллионов рублей.