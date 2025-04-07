В Японии разрабатывают одноместный электромобиль, который поместится внутри минивэна Toyota

Япония отстает от других стран в мировой гонке по электрификации автомобилей. Ее крупнейшие автопроизводители не спешат активно вкладывать средства в электромобили, хотя и делают в этом направлении небольшие шаги.
На контрасте с ними выступают стартапы, одним из которых является фирма KG Motors, основанная в 2022 году. Недавно она разработала стильный маленький одноместный электрокар под названием Mibot. Он настолько компактен, что способен помещаться внутри минивэна Toyota Hiace (подтверждение на заглавном фото).
Mibot питается от аккумуляторной батареи емкостью 7,68 кВт/ч, которая заряжается от 100-вольтовой вилки переменного тока всего за 5 часов.
Запас хода машины равен 100 километрам при средней скорости в 30 километров в час, чего достаточно для городских режимов езды.
Длина автомобиля составляет всего 2,5-метра, поэтому он гораздо компактнее большинства своих конкурентов из других стран, в том числе Китая.
Ширина машины равна 1,1-метру, а высота 1,5-метрам соответственно. Утверждается, что этого более чем достаточно, чтобы внутри мог поместиться один человек.
В салоне Mibot выглядит как нетипичный бюджетный автомобиль. Он оснащен отдельным 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы и даже кондиционером.
KG Motors уже завершила первый раунд сбора предварительных заказов на свой очаровательный электрический компакт и надеется начать поставки первых 3 тысяч единиц этой модели клиентам в 2026 году. Их стоимость должна составить около 1 миллиона 95 тысяч иен или 635 тысяч рублей.