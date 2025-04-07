В Японии разрабатывают одноместный электромобиль, который поместится внутри минивэна Toyota

Япония отстает от других стран в мировой гонке по электрификации автомобилей. Ее крупнейшие автопроизводители не спешат активно вкладывать средства в электромобили, хотя и делают в этом направлении небольшие шаги.

На контрасте с ними выступают стартапы, одним из которых является фирма KG Motors, основанная в 2022 году. Недавно она разработала стильный маленький одноместный электрокар под названием Mibot. Он настолько компактен, что способен помещаться внутри минивэна Toyota Hiace (подтверждение на заглавном фото).

KG Motors – Mibot

Mibot питается от аккумуляторной батареи емкостью 7,68 кВт/ч, которая заряжается от 100-вольтовой вилки переменного тока всего за 5 часов.

Запас хода машины равен 100 километрам при средней скорости в 30 километров в час, чего достаточно для городских режимов езды.

Длина автомобиля составляет всего 2,5-метра, поэтому он гораздо компактнее большинства своих конкурентов из других стран, в том числе Китая.

Ширина машины равна 1,1-метру, а высота 1,5-метрам соответственно. Утверждается, что этого более чем достаточно, чтобы внутри мог поместиться один человек.

В салоне Mibot выглядит как нетипичный бюджетный автомобиль. Он оснащен отдельным 8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы и даже кондиционером.

KG Motors уже завершила первый раунд сбора предварительных заказов на свой очаровательный электрический компакт и надеется начать поставки первых 3 тысяч единиц этой модели клиентам в 2026 году. Их стоимость должна составить около 1 миллиона 95 тысяч иен или 635 тысяч рублей.