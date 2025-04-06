В Россию вернули автомобиль Kia, за которым охотятся корейцы

Российский авторынок лишился локализованных автомобилей Kia еще в 2022 году. С тех пор все машины этой южнокорейской марки, предлагаемые дилерами, являются продуктом так называемого «серого» импорта, и ввозятся автосалонами без помощи со стороны автопроизводителя.

Недавно список таких автомобилей был расширен одним кроссовером, который вернулся в РФ в свежем модельном году. Причем это не простая машина, а настоящий бестселлер родного для себя южнокорейского рынка.

Kia Sorento 2025

В Россию ввезли небольшую партию кроссоверов Kia Sorento 2025 года выпуска. Новые машины с пробегом, близким к нулю, предлагает к покупке всего два автосалона, специализацией которых является продажа машин альтернативного импорта.

Кроссоверы доступны для покупателей сразу в нескольких комплектациях и в разных вариантах оснащения. Самый популярный – версия с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 179 лошадиных сил, работающим в связке с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Альтернатива – дизельные «Соренто», оборудованные 2,2-литровым двигателем, работающим на «тяжелом» топливе. Мощность таких машин составляет 199 л.с., а в паре с ДВС трудится не классическая АКПП, а 8-ступенчатый «робот» DCT.

Особенностью Kia Sorento является его высокая популярность в Южной Корее. По итогам января 2025 года этот кроссовер оказался самым продаваемым автомобилем на родном для себя рынке, опередив там такие бестселлеры как: Kia Sportage, Kia Carnival, Hyundai Grandeur и Hyundai Avante.

За первый месяц этого года машина разошлась в Корее тиражом в 7 тысяч 454 экземпляра и захватила долю рынка в 7%.