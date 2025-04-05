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Стало известно, сколько может стоить новый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 

Текст: Алексей Шмидт
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Стало известно, сколько может стоить новый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 Разработка нового поколения минивэна Mitsubishi Delica, актуальная генерация которого пребывает на конвейере на протяжении без малого 20 лет, идет полным ходом.

Машина обещает пройти первую кардинальную модернизацию со времен рестайлинга 2018 года уже совсем скоро. Приближение к премьере автомобиля начинает приоткрывать о нем новые подробности.

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Неофициальный рендер нового Mitsubishi Delica D:6

По данным японского онлайн-журнала «BestCarWeb», цена новой «Делики» будет начинаться на местном рынке от 5 миллионов иен или примерно от 2,9-миллиона рублей.

Более дорогие комплектации машины могут оценить в сумму до 6 миллионов иен или 3,5 миллиона рублей по действующему курсу.

Автомобиль обещает незначительно увеличиться в габаритах. К примеру, длина Delica D:6 может превысить 4,8-метра (сейчас этот показатель равен 4,7-метрам), но колесная база новинки, скорее всего, останется без изменений, составив прежние 2850 мм. 

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Неофициальный рендер нового Mitsubishi Delica D:6

Визуальную сторону реформенная «Делика» должна почерпнуть у концептуальной модели D:X Concept, представленной в 2023 году.

Машине может достаться зауженная к низу передняя часть кузова со ступеньками, узкие светодиодные горизонтальные дневные ходовые огни и большие блоки основной светотехники, интегрированные в крылья, брутальные бамперы, скрытые дверные ручки, широкий пластиковый обвес по периметру кузова и необычные блоки задних фонарей.

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Потенциальная платформа нового Mitsubishi Delica D:6

Приводить в движение внедорожный минивэн с большой долей вероятности будет гибридная система, известная по модели Outlander PHEV. Максимальная мощность двигателя составит 140 лошадиных сил.

Помогать ДВС будет два электромотора: спереди его мощность составит 116 л.с., а сзади 136 «сил» соответственно.

Автомобиль сохранит систему полного привода, которая пройдет через процедуру модернизации и должна дать минивэну больше возможностей на бездорожье.

Официальная премьера Delica D:6 может состояться в 2026 году.

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Фото:BestCarWeb

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