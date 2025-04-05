Популярному японскому рамному внедорожнику слегка подретушировали внешность

Компания Lexus представила новое поколение рамного внедорожника GX летом 2023 года, а на днях эта популярная в Японии модель получила два новых варианта – версию Overtrail+ и 7-местную конфигурацию VersionL.

Цены на такие машины на родном для них рынке составили 11,95 и 12,7 миллиона иен (6,8 – 7,3 миллиона рублей соответственно).

Обе новые модификации заинтересовали дочернее тюнинг-ателье Toyota, известное как Modellista, специалисты которого решили слегка подправить Lexus GX внешность.

Главными доработками в экстерьере машины стало появление у нее новых бамперов с U-образной серебристой отделкой снизу, раздельного спойлера на двери багажника, специальных порогов для удобства посадки в салон и 22-дюймовых кованых колесных дисков матового черно-серебристого цвета.

Стоимость модернизации внедорожника Lexus GX от Modellista только специальными бамперами и спойлером составляет 330 тысяч иен или почти 190 тысяч рублей.

Комплект из 22-дюймовых колес для автомобиля оценен заметно дороже – в 1 миллион 660 тысяч 450 иен (955 тысячи рублей), а боковые подножки предлагаются за 132 тысячи иен (75 тысяч рублей).