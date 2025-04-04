Самый долговечный автомобиль на планете уже продают в России, но есть важный нюанс

Чем надежнее автомобиль, тем больше шансов, что он преодолеет высокий километраж без каких-либо серьезных неполадок.

Машин, способных обеспечить беспроблемную езду на протяжении сотен тысяч километров сейчас не так много, но самый лучший автомобиль по этому показателю уже доступен в России.

До российского рынка добрались пикапы Toyota Tundra, считающиеся самыми выносливыми машинами на планете.

Toyota Tundra

Согласно исследованию «iSeeCars», такие автомобили имеют самые высокие шансы продержаться до 400 тысяч километров пробега и даже дольше.

По этому показателю «Тундра» опережает родственные модели Sequoia, 4Runner, Tacoma и гибридный Highlander. В случае с ней вероятность преодолеть цифру в 400 тысяч км пробега составляет 36,6%, что в 4,2 раза выше, чем по сравнению со средним автомобилем в мире.

Toyota Tundra

В Россию приехали первые Toyota Tundra 2025 года выпуска. Это партия машин, оборудованных 3,4-литровым бензиновым двигателем, развивающим 389 лошадиных сил мощности и 649 Нм крутящего момента. Ассистирует ему 10-ступенчатая автоматическая коробка передач и полноприводная система с «понижайкой». Заднеприводные «Тундры» в Россию пока не ввозятся.

Цены на такие автомобили в России варьируются от 7,8 до 14 миллионов рублей.

Официальная премьера актуального поколения Toyota Tundra состоялась еще в 2021 году. Машина получила улучшенную раму, увеличенную грузоподъемность (на 11% к предшественнице), новый современный дизайн и модернизированное техническое оснащение.

3,4-литровый бензиновый двигатель нового поколения Toyota Tundra, ставший причиной крупного отзыва

В отличие от предшественницы, пикап показал себя досадным образом с точки зрения надежности. Машина попала под крупный отзыв из-за остатков механической крошки в двигателях после их производства, которая повреждала цилиндры.

Кроме того, автомобиль за последние годы прошел через три сервисные кампании, в рамках которых устранялись проблемы с камерой заднего вида, некорректной работой стояночного тормоза и недостаточным образом закрепленной крышкой заднего борта, открывавшейся во время движения по гравию.

Очевидно, что в исследовании, проведенном в прошлом году, проблемы новой генерации этого пикапа не учитывались. В противном случае Tundra не удалось бы занять в общем рейтинге долговечности первое место.