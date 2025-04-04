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Новое поколение кросовера Toyota RAV4 показали в офф-роуд версии TRD

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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До официальной премьеры нового поколения кроссовера Toyota RAV4 остается совсем мало времени. За последние годы проект оброс множеством неподтвержденных слухов. И одним из них является потенциальная возможность приобрести машиной внедорожную модификацию от фирменного ателье Toyota Racing Development (TRD). 

Как может выглядеть такая версия главного бестселлера «Тойоты» в сегменте SUV во всем мире на днях показал цифровой дизайнер «AutoYa».

Независимый художник воспользовался шпионскими фотографиями прототипов нового RAV4, сняв с них камуфляж и примерив им классические атрибуты автомобилей TRD.

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Неофициальный рендер нового Toyota RAV4 (слева – обычная версия, справа – вариант TRD)

Автор рендеров предполагает, что «РАВ4» новой генерации для бездорожья может получить специальные колесные диски, обутые в «грязевые» покрышки, другие бамперы и увеличенный дорожный просвет в сравнении с простой версией.

Технически такие машины имеют шансы отличиться от обычных RAV4 особыми настройками трансмиссии со специальным внедорожным режимом.

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По слухам, внедорожная спецверсия RAV4 должна оказаться ответом Toyota на готовящийся к выходу новый Honda CR-V, которому будет положена аналогичная модификация с названием TrailSport.

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Спекулятивный рендер нового поколения Toyota RAV4 в версии TRD

Что касается обычного Toyota RAV4 нового поколения, то его официальный дебют должен состояться в течение этого года.

В продажу машина поступит в 2026 году и может обзавестись как вариантом с ДВС, так и гибридной модификацией, а также полностью электрической версией. 

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Фото:AutoYa

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