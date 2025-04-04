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Кроссовер Renault Duster скоро получит 7-местную версию: подробности

Текст: Алексей Шмидт
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Кроссовер Duster сейчас продается в новом поколении в Европе под маркой Dacia, но в Индии такие машины будут предлагаться под брендом Renault. Более того, у нового «Дастера» на этом рынке будет специальная версия с удлиненной колесной базой, которая уместит внутри до семи человек.

Машину построят на платформе большого кроссовера Dacia Bigster, который использует модульную «тележку» CMF-B. Автомобиль может оказаться длиннее и просторнее своего 5-местного варианта, а также получить дизайн, родственный свежему «Дастеру». 

Внешне «растянутый» Duster должен примерить Y-образные светодиодные ДХО, а также задние фонари с аналогичным внутренним рисунком, фирменную решетку радиатора, вертикальные вентиляционные отверстия в бампере, окруженные круглыми «противотуманками», оквадраченные арки и 18-дюймовые колеса. 

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Салон Renault Duster 3 поколения

Внутри машины ожидается появление трех рядов сидений по схеме 2+3+2. Большинство элементов оформления салона будут перенесены в 7-местный Duster с его 5-местного варианта, в том числе 7-дюймовая комбинация приборов, мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, 3-спицевый руль, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль и многое другое. 

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Renault Duster 3 поколения

Комплектовать «растянутый» Renault Duster собираются теми же моторами, которые положены его стандартной версии. Это 1-литровый турбо-бензиновый агрегат на 100 лошадиных сил, а также 1,2-литровый турбированный двигатель на 130 «сил» и 1,6-литровый 140-сильный гибрид. 

В продажу семиместный «Дастер» поступит в середине – конце 2026 года и пока будет предлагаться только в Индии.

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Фото:Renault

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