Кроссовер Renault Duster скоро получит 7-местную версию: подробности

Кроссовер Duster сейчас продается в новом поколении в Европе под маркой Dacia, но в Индии такие машины будут предлагаться под брендом Renault. Более того, у нового «Дастера» на этом рынке будет специальная версия с удлиненной колесной базой, которая уместит внутри до семи человек.

Машину построят на платформе большого кроссовера Dacia Bigster, который использует модульную «тележку» CMF-B. Автомобиль может оказаться длиннее и просторнее своего 5-местного варианта, а также получить дизайн, родственный свежему «Дастеру».

Внешне «растянутый» Duster должен примерить Y-образные светодиодные ДХО, а также задние фонари с аналогичным внутренним рисунком, фирменную решетку радиатора, вертикальные вентиляционные отверстия в бампере, окруженные круглыми «противотуманками», оквадраченные арки и 18-дюймовые колеса.

Салон Renault Duster 3 поколения

Внутри машины ожидается появление трех рядов сидений по схеме 2+3+2. Большинство элементов оформления салона будут перенесены в 7-местный Duster с его 5-местного варианта, в том числе 7-дюймовая комбинация приборов, мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, 3-спицевый руль, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль и многое другое.

Renault Duster 3 поколения

Комплектовать «растянутый» Renault Duster собираются теми же моторами, которые положены его стандартной версии. Это 1-литровый турбо-бензиновый агрегат на 100 лошадиных сил, а также 1,2-литровый турбированный двигатель на 130 «сил» и 1,6-литровый 140-сильный гибрид.

В продажу семиместный «Дастер» поступит в середине – конце 2026 года и пока будет предлагаться только в Индии.