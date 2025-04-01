ДомойАвтоновости сегодняDacia готовит недорогого конкурента Volkswagen Golf

Dacia готовит недорогого конкурента Volkswagen Golf

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
dacia c neo coche hibrido portada

Обновив весь свой модельный ряд румынский суббренд Renault, известный как Dacia, начал работу над абсолютно новыми продуктами. Первым среди тех, кто появится в ближайшие годы, значится проект C-Neo.

Машина должна появиться на рынке в 2026 году и расположиться на ступеньку выше Sandero в компактном сегменте. 

По информации французских СМИ, речь идет о машине длиной около 4,4-метра с профилем, который ранее никогда не встречался в модельном ряду Dacia.

foto spion profit ro dacia teste c neo 5
Прототип нового хэтчбека Dacia C-Neo

Автомобилю должна достаться покатая линия крыши, а также современный стиль румынской марки, заключающийся в Y-образной светотехнике и горизонтальной решетке радиатора.

В качестве основы новинка задействует платформу CMF-B, известной по таким мировым бестселлерам как Duster и Bigster. У своих родственников машина унаследует линейку двигателей.

67e3c4807854e 1
Прототип нового хэтчбека Dacia C-Neo

В числе моторов, которые могут быть положены C-Neo, значится новый гибрид на базе 1,8-литрового ДВС мощностью 155 лошадиных сил, мягкий гибрид на 130 «сил», а также двигатель, Eco-G, работающий на природном газе и развивающий 100 л.с.

Главным конкурентом Dacia C-Neo считается Volkswagen Golf и Peugeot 308. При этом автомобиль обещают сделать дешевле немецкого и французского соперников. Прайс-лист на эту модель объявят ближе к ее премьере.

Ожидается, что в Европе за новинку Dacia будут просить менее 25 тысяч евро или до 2,3 миллиона рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети, Profit

Читайте также:

Последние новости:

От Honda и VW до Omoda с Jaecoo:...

Лучший мопед на планете от Honda скопирован в...

В Россию вернули самый надежный минивэн на планете

Вседорожник Hyundai Palisade нового поколения превратился в утилитарный...

Самый крепкий в мире Nissan Navara скоро расширит...

Большой и дорогой кроссовер Audi Q9 готовится к...

6 автомобильных брендов, машины которых по статистике ломаются...

«Заряженная» версия Hyundai Ioniq 6: первые изображения на...

BMW «роняет» цену суперкроссовера XM: машина по-прежнему никому...

Владелец Toyota RAV4 похвастался пробегом в 400 тысяч...

Бюджетный родственник Toyota Hilux готовится стать машиной скорой...

Странный минивэн Fiat Multipla ждет возрождение: как он...

Renault выпустит кроссовер крупнее и лучше Duster 

Больше никаких BMW: раскрыты подробности о новом поколении...

Nissan готовит недорогого соперника Hyundai Creta на базе...

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения проходит испытания заснеженной...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+