Dacia готовит недорогого конкурента Volkswagen Golf

Обновив весь свой модельный ряд румынский суббренд Renault, известный как Dacia, начал работу над абсолютно новыми продуктами. Первым среди тех, кто появится в ближайшие годы, значится проект C-Neo.

Машина должна появиться на рынке в 2026 году и расположиться на ступеньку выше Sandero в компактном сегменте.

По информации французских СМИ, речь идет о машине длиной около 4,4-метра с профилем, который ранее никогда не встречался в модельном ряду Dacia.

Прототип нового хэтчбека Dacia C-Neo

Автомобилю должна достаться покатая линия крыши, а также современный стиль румынской марки, заключающийся в Y-образной светотехнике и горизонтальной решетке радиатора.

В качестве основы новинка задействует платформу CMF-B, известной по таким мировым бестселлерам как Duster и Bigster. У своих родственников машина унаследует линейку двигателей.

Прототип нового хэтчбека Dacia C-Neo

В числе моторов, которые могут быть положены C-Neo, значится новый гибрид на базе 1,8-литрового ДВС мощностью 155 лошадиных сил, мягкий гибрид на 130 «сил», а также двигатель, Eco-G, работающий на природном газе и развивающий 100 л.с.

Главным конкурентом Dacia C-Neo считается Volkswagen Golf и Peugeot 308. При этом автомобиль обещают сделать дешевле немецкого и французского соперников. Прайс-лист на эту модель объявят ближе к ее премьере.

Ожидается, что в Европе за новинку Dacia будут просить менее 25 тысяч евро или до 2,3 миллиона рублей.