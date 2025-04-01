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В Россию вернули самый надежный минивэн на планете

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В 2020 году компания Kia представила новое поколение своего минивэна Carnival, который затем вышел на российский рынок и даже небольшой период времени производился на мощностях калининградского завода «Автотор».

В 2022-м году выпуск таких машин остановился, но это не помешало завозить их из-за границы по «серому импорту». Недавно Carnival стал снова доступен на нашем рынке, причем уже в рестайлинговой версии и 2025 производственного года.

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Kia Carnival 2025

Несколько автосалонов, специализацией которых является торговля машинами, ввезенными по альтернативному импорту, выставили на продажу новые экземпляры Kia Carnival. Минивэны оснащены 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 194 лошадиные силы, имеют передний тип привода и используют автоматическую коробку передач. 

В арсенал таких машин входит 9-местный салон, камеры кругового обзора, климатическая система, задние двери с электрическим приводом, обогрев и вентиляция сидений, а также подогрев руля и мультимедиа с большим сенсорным дисплеем.

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Салон Kia Carnial 2025 года

Особенностью Kia Carnival является один интересный факт. Авторитетный автомобильный портал «Top Speed» называет его самым надежным минивэном в мире. 

В свежем рейтинге этого издания корейский вэн заработал 80 баллов из 100, сумев опередить в показателе безотказности таких мастодонтов сегмента как Honda Odyssey (77/100) и Toyota Sienna (76/100).

Цена на новые Kia Carnival в России сейчас стартует с отметки в 4 миллиона 90 тысяч рублей. 

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Фото:Kia

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