ДомойАвтоновости сегодняСамый крепкий в мире Nissan Navara скоро расширит географию продаж

Самый крепкий в мире Nissan Navara скоро расширит географию продаж

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
nissan navara warrior production expanded to south african market 2 1

У популярного пикапа Nissan Navara существует специальная версия, которая всегда была прерогативой только одного рынка. Но вскоре это изменится, ведь японский автопроизводитель собирается впервые вывести ее за пределы Австралии. 

Речь идет о хардкорной модификации Warrior (в переводе «Воин»), которую совместно с Nissan выпускает австралийское тюнинг-ателье Premcar. В «Ниссане» называют такое исполнение автомобиля «самой крепкой Навара в мире». И небезосновательно. 

nissan navara warrior production expanded to south african market 249281 1 1
Nissan Navara Warrior в версии для рынка Южной Африки

Спецверсия отличается от простого пикапа доработанным шасси с усиленной подвеской, а также рядом других улучшений, необходимых для штурма бездорожья.

Готовящийся к выходу в продажу на южноафриканский рынок Navara Warrior отличается от австралийского варианта отсутствием силового бампера, предназначенного для установки лебедки.

Кроме того, у нее нет традиционных защитных пластин днища, а комплект внедорожных покрышек представляет собой не шины Discoverer AT3 от Cooper Tire, а китайскую резину Maxxis RAZR.

nissan navara warrior production expanded to south african market 4 1

Как и оригинальный Navara Warrior, его модификация для Южной Африки выделяется уникальной настройкой шасси, амортизаторов и пружин, оптимизированных для местных дорог и местности, расширителями колесных арок и специальными передними сиденьями. 

nissan navara warrior production expanded to south african market 7 1

Южноафриканские дилеры начнут принимать заказы на усиленную версию Navara в ближайшие дни. Ее цена пока не объявлена, но простая модификация Navara Pro-4X, лежащая в основе версии Warrior, стоит на этом рынке от 844 тысяч рэндов или 3,9 миллиона рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Лучший мопед на планете от Honda скопирован в...

В Россию вернули самый надежный минивэн на планете

Вседорожник Hyundai Palisade нового поколения превратился в утилитарный...

Большой и дорогой кроссовер Audi Q9 готовится к...

6 автомобильных брендов, машины которых по статистике ломаются...

«Заряженная» версия Hyundai Ioniq 6: первые изображения на...

BMW «роняет» цену суперкроссовера XM: машина по-прежнему никому...

Владелец Toyota RAV4 похвастался пробегом в 400 тысяч...

Бюджетный родственник Toyota Hilux готовится стать машиной скорой...

Странный минивэн Fiat Multipla ждет возрождение: как он...

Renault выпустит кроссовер крупнее и лучше Duster 

Больше никаких BMW: раскрыты подробности о новом поколении...

Nissan готовит недорогого соперника Hyundai Creta на базе...

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения проходит испытания заснеженной...

Монстр-танк, сделанный из Ford и моторов Chevrolet V8,...

В Россию вернулся знаменитый своей надежностью и комфортом...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+