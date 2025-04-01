Самый крепкий в мире Nissan Navara скоро расширит географию продаж

У популярного пикапа Nissan Navara существует специальная версия, которая всегда была прерогативой только одного рынка. Но вскоре это изменится, ведь японский автопроизводитель собирается впервые вывести ее за пределы Австралии.

Речь идет о хардкорной модификации Warrior (в переводе «Воин»), которую совместно с Nissan выпускает австралийское тюнинг-ателье Premcar. В «Ниссане» называют такое исполнение автомобиля «самой крепкой Навара в мире». И небезосновательно.

Nissan Navara Warrior в версии для рынка Южной Африки

Спецверсия отличается от простого пикапа доработанным шасси с усиленной подвеской, а также рядом других улучшений, необходимых для штурма бездорожья.

Готовящийся к выходу в продажу на южноафриканский рынок Navara Warrior отличается от австралийского варианта отсутствием силового бампера, предназначенного для установки лебедки.

Кроме того, у нее нет традиционных защитных пластин днища, а комплект внедорожных покрышек представляет собой не шины Discoverer AT3 от Cooper Tire, а китайскую резину Maxxis RAZR.

Как и оригинальный Navara Warrior, его модификация для Южной Африки выделяется уникальной настройкой шасси, амортизаторов и пружин, оптимизированных для местных дорог и местности, расширителями колесных арок и специальными передними сиденьями.

Южноафриканские дилеры начнут принимать заказы на усиленную версию Navara в ближайшие дни. Ее цена пока не объявлена, но простая модификация Navara Pro-4X, лежащая в основе версии Warrior, стоит на этом рынке от 844 тысяч рэндов или 3,9 миллиона рублей.