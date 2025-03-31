Renault выпустит кроссовер крупнее и лучше Duster 

В Европе с конца прошлого года предлагается новый кроссовер Dacia Bigster, который считается старшим братом бестселлера Duster. Но на рынках развивающихся стран Renault собирается продавать немного другой автомобиль.
Машина получит имя Boreal и будет представлять собой разновидность «Бигстер» для Латинской Америки и некоторых стран Ближнего Востока.
Сейчас этот автомобиль носит внутризаводское наименование Project 1312. В серийном варианте конкурировать ему предстоит с такими популярными моделями как Ford Territory, Toyota Corolla Cross и Jeep Compass.
Boreal должен получить собственный дизайн, отдаленно похожий на европейский Dacia Bigster. По крайней мере это прогнозирует латиноамериканское издание «Quatrorodas».
Длина машины составит 4,6-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями автомобиля будет равно 2,7-метрам. Таким образом Boreal заметно превзойдет Duster 3 поколения в габаритах и вместительности.
Механику новинки составит хорошо известный всем 1,3-литровый мотор с турбонаддувом, развивающий 163 лошадиные силы мощности. Кроме него у Boreal будет как минимум одна гибридная модификация с 48-вольтовым стартер-генератором и системой полного привода, обеспечиваемой электромотором, установленным на задней оси.
Производством машины собираются заняться на заводах Renault в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (Бразилия) и в Турции, откуда такие автомобили будут поставляться на Ближний Восток.
Дебют кроссовера запланирован на вторую половину этого года, но продажи начнутся чуть позже (ориентировочно в 2026 году).