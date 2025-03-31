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Renault выпустит кроссовер крупнее и лучше Duster 

Текст: Алексей Шмидт
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В Европе с конца прошлого года предлагается новый кроссовер Dacia Bigster, который считается старшим братом бестселлера Duster. Но на рынках развивающихся стран Renault собирается продавать немного другой автомобиль.

Машина получит имя Boreal и будет представлять собой разновидность «Бигстер» для Латинской Америки и некоторых стран Ближнего Востока.

Сейчас этот автомобиль носит внутризаводское наименование Project 1312. В серийном варианте конкурировать ему предстоит с такими популярными моделями как Ford Territory, Toyota Corolla Cross и Jeep Compass. 

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Неофициальный рендер нового кроссовера Renault Boreal

Boreal должен получить собственный дизайн, отдаленно похожий на европейский Dacia Bigster. По крайней мере это прогнозирует латиноамериканское издание «Quatrorodas».

Длина машины составит 4,6-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями автомобиля будет равно 2,7-метрам. Таким образом Boreal заметно превзойдет Duster 3 поколения в габаритах и вместительности.

Механику новинки составит хорошо известный всем 1,3-литровый мотор с турбонаддувом, развивающий 163 лошадиные силы мощности. Кроме него у Boreal будет как минимум одна гибридная модификация с 48-вольтовым стартер-генератором и системой полного привода, обеспечиваемой электромотором, установленным на задней оси. 

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Неофициальный рендер нового кроссовера Renault Boreal

Производством машины собираются заняться на заводах Renault в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (Бразилия) и в Турции, откуда такие автомобили будут поставляться на Ближний Восток. 

Дебют кроссовера запланирован на вторую половину этого года, но продажи начнутся чуть позже (ориентировочно в 2026 году).

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Фото:Quatrorodas

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