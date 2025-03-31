Renault выпустит кроссовер крупнее и лучше Duster 

В Европе с конца прошлого года предлагается новый кроссовер Dacia Bigster, который считается старшим братом бестселлера Duster. Но на рынках развивающихся стран Renault собирается продавать немного другой автомобиль.

Машина получит имя Boreal и будет представлять собой разновидность «Бигстер» для Латинской Америки и некоторых стран Ближнего Востока.

Сейчас этот автомобиль носит внутризаводское наименование Project 1312. В серийном варианте конкурировать ему предстоит с такими популярными моделями как Ford Territory, Toyota Corolla Cross и Jeep Compass.

Неофициальный рендер нового кроссовера Renault Boreal

Boreal должен получить собственный дизайн, отдаленно похожий на европейский Dacia Bigster. По крайней мере это прогнозирует латиноамериканское издание «Quatrorodas».

Длина машины составит 4,6-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями автомобиля будет равно 2,7-метрам. Таким образом Boreal заметно превзойдет Duster 3 поколения в габаритах и вместительности.

Механику новинки составит хорошо известный всем 1,3-литровый мотор с турбонаддувом, развивающий 163 лошадиные силы мощности. Кроме него у Boreal будет как минимум одна гибридная модификация с 48-вольтовым стартер-генератором и системой полного привода, обеспечиваемой электромотором, установленным на задней оси.

Неофициальный рендер нового кроссовера Renault Boreal

Производством машины собираются заняться на заводах Renault в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (Бразилия) и в Турции, откуда такие автомобили будут поставляться на Ближний Восток.

Дебют кроссовера запланирован на вторую половину этого года, но продажи начнутся чуть позже (ориентировочно в 2026 году).