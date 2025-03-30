В Россию вернулся знаменитый своей надежностью и комфортом минивэн Toyota

Одной из главных моделей Toyota в сегменте семейных минивэнов является модель Alphard. Долгое время машина была доступна для российских покупателей, но с уходом японского автопроизводителя из страны такие автомобили на некоторое время пропали из дилерских центров.

В 2025-м году этот знаменитый своей надежностью, вместительностью и комфортом минивэн вернулся в Россию, но уже по совсем другой цене и без непосредственного участия в поставках компании Toyota.

Toyota Alphard 2025

На днях несколько дилеров из Владивостока и Иркутска выставили на продажу новые минивэны Toyota Alphard 2025 года выпуска, ввезенные в страну по серым каналам импорта.

Машины прибыли из Южной Кореи и оснащены гибридной силовой установкой на базе безотказного 2,5-литрового бензинового мотора 2AR-FE. Максимальная отдача системы ДВС и электромотора составляет 190 лошадиных сил. Привод – полный. В качестве трансмиссии в машинах используется классический вариатор.

Интерьер Toyota Alphard 2025

Внутри «Альфарда» установлено три ряда сидений, скомпонованных по схеме 2+2+2. Машина может похвастать богатым оснащением, в которое входит мультимедийная система с большим тачскрином, цифровая комбинация приборов, многозонный климат-контроль и многое другое.

До ухода Toyota из России цена Toyota Alphard начиналась от 6 миллионов рублей, но в нынешних реалиях автомобиль стоит гораздо дороже.

За добравшиеся до нашего рынка минивэны без пробега сейчас просят от 15 миллионов 990 тысяч рублей до 16 миллионов 470 тысяч рублей. Итоговая цена машины зависит от набора ее оснащения и прихоти дилера, выставившего ее на продажу.