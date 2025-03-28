ДомойАвтоновости сегодняРелиз рамного внедорожника Toyota за полцены Land Cruiser 300 перенесен на более...

Релиз рамного внедорожника Toyota за полцены Land Cruiser 300 перенесен на более поздний срок

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
3b794841 94083fb2b4eadd6b3c85a21636aa4c9d 1

Несколько лет назад на презентации внедорожника Land Cruiser 250/Prado руководство Toyota случайно или специально засветило новый компактный автомобиль для этого же сегмента, который, по слухам, назовут Land Cruiser FJ.

Предполагалось, что такая машина увидит свет этой осенью, но если верить информации, пришедшей из Японии, дебют мини-внедорожника был перенесен на более поздний срок.

Онлайн-журнал «BestCarWeb» сообщает, что релиз нового Toyota Land Cruiser FJ если и состоится в этом году, то лишь в самом его конце. Более того, не исключено, что машину покажут только в 2026 году.

9020f30b2745b559006072d665ac87bc 1
Неофициальный рендер нового внедорожника Toyota Land Cruiser FJ (BestCarWeb)

Ожидается, что внедорожник получит компактные размеры, которые окажутся близки к небольшому городскому кроссоверу Toyota Corolla Cross (4,5 x 1,8 x 1,9-метра), а также оквадраченный дизайн, местами перекликающийся со свежим Land Cruiser 250/Prado.

В качестве платформы Land Cruiser FJ должен задействовать модульную архитектуру IMV 0, известную по бюджетной версии пикапа Hilux для Азии (Hilux Champ). У машины будет классическая система полного привода 4WD c LSD-дифференциалом Torsen, а также несколько вариантов дизельных моторов на 1,5- и 2,8-литра. 

Toyota IMV 0 Japan Mobility Show 2023 4 1
Пикап Toyota Hilux Champ, платформа которого может лечь в основу внедорожника Land Cruiser FJ

Кроме того, автомобиль предложат с рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем 2TR объемом 2,7-литра, который используется в Land Cruiser 250/Prado. 

Что касается порядка цен, то предполагается, что новинка окажется примерно в половину дешевле «топовой» комплектации флагманского внедорожника Land Cruiser 300, за который в Японии сейчас просят от 8 миллионов 136 тысяч 700 иен (4,5 миллиона рублей).

Если эта информация подтвердится, то за Land Cruiser FJ будут просить от 4 миллионов иен или 2,3 миллиона рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Volvo больше не самый безопасный автомобильный бренд в...

Недорогой хэтчбек начального уровня Honda пережил спортивный апгрейд

Деградация аккумулятора Tesla Model Y после 150 тысяч...

Один из самых редких роскошных Mercedes в истории...

Genesis G80 нового поколения станет суперсовременным гибридом

Суббренд Toyota выпустит мини-внедорожник за 900 тысяч рублей,...

Mercedes-Benz G-Class для бедных вот-вот станет реальностью

Самые беспроблемные автомобили для владения от 5 до...

Новый брутальный вседорожник Renault на базе Duster 3...

Голландский владелец BMW iX5 показал, сколько стоит заправить...

Самая вместительная Lada в истории: что известно о...

Следующее поколение Mazda CX-5 представят в конце года....

Блокбастер Toyota рвется в новое поколение и на...

Nissan дразнит новым пикапом Navara: но есть подвох

В Японии разработали надстройку для пикапов, превращающих их...

Дальний родственник Lada Largus от Dacia готовится к...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+