Volvo больше не самый безопасный автомобильный бренд в мире: Hyundai сбросил шведов с трона

Автомобили шведской марки Volvo испокон веков считались самыми безопасными в мире. Именно она изобрела ремень безопасности, а также всегда подходила с большим трепетом к этой важной для многих покупателей дисциплине.

Однако в свежих краш-тестах американской организации IIHS ей не удалось получить ни единой награды за что-либо, произведенное в 2025 году.

Модельная линейка компании Volvo

Церемония вручения наград IIHS (страховой институт безопасности дорожного движения) этого года преподнесла неожиданный сюрприз. Компанией, делающей самые безопасные машины, оказался корейский Hyundai.

Этот автопроизводитель получил высшую оценку безопасности Top Safery Pick+ сразу для четырех своих автомобилей, а его люксовое подразделение добавило в этот список еще четыре машины: GV60, Electrified GV70, GV70 и GV80.

В свежем рейтинге безопасности с хорошей стороны показала себя даже Kia, заполучившая высшую оценку IIHS TSP+ для кроссоверов EV9 и Telluride. В итоге Hyundai Motor Group собрала 25% от общего числа наград за безопасность среди автопроизводителей в 2025 году.

Краш-тест IIHS Hyundai Santa Fe 2025

Причем произошло это как раз тогда, когда страховой институт безопасности дорожного движения начал опираться на самые строгие критерии краш-тестов за всю свою историю.

Почему Volvo была сброшена с пьедестала? Компании не удалось адаптироваться к новому стандарту тестов на безопасность IIHS, требующего второго манекена, который сидит позади водителя.

Кроме того, негативным образом на оценки ее автомобилей сказались проблемы с системой экстренного торможения при обнаружении переходов (такой тест с недавнего времени проводится ночью).