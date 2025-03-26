Самый большой минивэн Nissan сменит поколение в 2026 году и поразит экономичностью

Минивэны вновь стали популярными среди покупателей. В Японии в этом сегменте традиционно доминирует Toyota Alphard и Nissan Elgrand. Последний, представленный много лет назад и переживший рестайлинг в далеком 2020-м году, ждет переход в четвертое поколение.

Инсайдерское издание «BestCarWeb» на днях сообщило о том, что Elgrand дебютирует в 2026 году, но его официальная премьера может состояться гораздо раньше. Ходят слухи, что машину покажут вживую уже этой осенью на выставке Japan Mobility Show (JMS).

Независимые дизайнеры уже имеют первое представление о том, как будет выглядеть свежая генерация самого крупного минивэна Nissan.

Неофициальный рендер 4 поколения Nissan Elgrand (BestCarWeb)

Машине может достаться современный оквадраченный дизайн с пиксельными фарами, шестиугольной решеткой радиатора, скрытыми в кузове дверными ручками, а также крупным блоком светодиодных задних фонарей, занимающим всю ширину крышки багажника.

Вместительность минивэна может не только сохраниться, но и увеличиться, а у покупателей будет возможность выбора между 7-местным и 8-местным салонами.

Список новых моделей Nissan, которые представят до 2027 года (Elgrand на верхнем ряду первый справа)

В качестве движущей силы автомобиль должен задействовать третье поколение гибридной силовой установки e-Power, сочетающее в себе атмосферный бензиновый двигатель на 2 литра и электрический мотор, а также компактную тяговую батарею.

Будущему Elgrand пророчат мощность в районе 200 лошадиных сил и мизерное потребление топлива, которое должно оказаться на уровне всего 5,1-литра на 100 км в смешанном цикле.