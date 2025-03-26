Самый желанный минивэн в мире готовится сменить поколение

У Suzuki есть один автомобиль, который уверенно опережает другие машины своего сегмента. Имя этой модели Ertiga. Это самый популярный вэн на планете. За минувший год, согласно статистике «Focus2Move», его продажи составили более 190 тысяч единиц.

Для сравнения, идущие на второй и третьей позициях Toyota Sienna и Kia Carnival за этот же период нашли по 183 тысячи 800 и 166 тысяч 888 покупателей соответственно.

Suzuki Ertiga актуального поколения

Бюджетник, выпуск которого осуществляется в Индонезии и Индии, находится во втором поколении с 2018 года, но совсем скоро эта модель переберется в новую, третью по счету генерацию. В ней машине предстоит приобрести новый язык дизайна, который уже был опробован в таких моделях как Grand Vitara и Brezza.

Художники портала «AutoBics» предполагают, что в третьей генерации самому популярному вэну в мире достанется более напористое оформление «передка», вдохновленное светодиодными фарами кроссовера «Гранд Витара», расширенная хромированная решетка радиатора, слегка пересмотренный боковой профиль, выделяющийся новыми увеличенными легкосплавными колесами, а также корма с другим дизайном задних фонарей.

Один из главных слухов, окружающих новое поколение Suzuki Ertiga, связан с потенциальным внедрением в него производительной гибридной силовой установки. В качестве нее обещает выступить система на базе 1,5-литрового бензинового ДВС K15C, помогать которому будет электромотор и крупный аккумуляторный блок.

С новым силовым агрегатом Ertiga обещает обеспечить расход топлива на уровне 4,2-литра на 100 километров.

Сочетаться ее гибридный двигатель будет как с 5-скоростной МКПП, так и с 6-диапазонным классическим «автоматом» и электромеханическим вариатором e-CVT.