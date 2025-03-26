Компактвэн Toyota, теряющий покупателей, сменит дизайн и удивит сверхэкономией топлива

Модельная линейка Toyota может похвастать небольшим количеством компактных минивэнов, одним из которых считается автомобиль Roomy. Еще в 2023 году этот крошечный, но вместительный автомобиль, занимал пятое место в ТОП-е продаж в Японии, однако по итогам прошлого года скатился на 12-ю позицию, растеряв 32,8% покупателей.

Оживить спрос на Roomy в «Тойоте» попытаются с обновлением этой модели, обещающей ультрамалому минивэну новый дизайн экстерьера и интерьера, а также внедрение новых экономичных двигателей.

Как сообщают японские СМИ, изменений в платформе шасси машины не планируется. Вместо этого Toyota сосредоточится на переменах в дизайне Roomy, которому может достаться более внушительная решетка радиатора, похожая на ту, что использует старшая модель Vellfire.

Неофициальный рендер нового Toyota Roomy (BestCarWeb)

Светодиодная полоса дневных ходовых огней растянется вдоль всей кромки капота и получит загнутые окантовки по бокам, а основные кластеры фар сделают более зауженными, чем на нынешнем Roomy.

Внутри машины планируют разместить 10,5-дюймовый сенсорный дисплей, поддерживающий интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а цифровую приборную панель предложат в двух вариантах – диагональю 7- или 12,3-дюйма.

Что касается механических изменений, то новому Toyota Roomy с большой долей вероятности будет положена свежая генерация гибридной системы e-Smart Hybrid.

Она оснащается двойными электромоторами, а также 1,2-литровым ДВС, который будет использоваться как генератор. Средний расход машины с таким силовым агрегатом составит менее 3,5-литра на 100 км.

Обновленный Toyota Roomy выйдет в продажу в Японии в этом году. Новое поколение этой модели должно появиться не раньше 2027 года.