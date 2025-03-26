Компактвэн Toyota, теряющий покупателей, сменит дизайн и удивит сверхэкономией топлива

Модельная линейка Toyota может похвастать небольшим количеством компактных минивэнов, одним из которых считается автомобиль Roomy. Еще в 2023 году этот крошечный, но вместительный автомобиль, занимал пятое место в ТОП-е продаж в Японии, однако по итогам прошлого года скатился на 12-ю позицию, растеряв 32,8% покупателей.
Оживить спрос на Roomy в «Тойоте» попытаются с обновлением этой модели, обещающей ультрамалому минивэну новый дизайн экстерьера и интерьера, а также внедрение новых экономичных двигателей.
Как сообщают японские СМИ, изменений в платформе шасси машины не планируется. Вместо этого Toyota сосредоточится на переменах в дизайне Roomy, которому может достаться более внушительная решетка радиатора, похожая на ту, что использует старшая модель Vellfire.
Светодиодная полоса дневных ходовых огней растянется вдоль всей кромки капота и получит загнутые окантовки по бокам, а основные кластеры фар сделают более зауженными, чем на нынешнем Roomy.
Внутри машины планируют разместить 10,5-дюймовый сенсорный дисплей, поддерживающий интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а цифровую приборную панель предложат в двух вариантах – диагональю 7- или 12,3-дюйма.
Что касается механических изменений, то новому Toyota Roomy с большой долей вероятности будет положена свежая генерация гибридной системы e-Smart Hybrid.
Она оснащается двойными электромоторами, а также 1,2-литровым ДВС, который будет использоваться как генератор. Средний расход машины с таким силовым агрегатом составит менее 3,5-литра на 100 км.
Обновленный Toyota Roomy выйдет в продажу в Японии в этом году. Новое поколение этой модели должно появиться не раньше 2027 года.