В Россию хотят вернуть альтернативу Toyota Land Cruiser от Nissan

Компания Nissan прекратила продажи своего внедорожника Patrol в России еще в 2017 году. Машина, считавшаяся одним из главных конкурентов флагманского Toyota Land Cruiser, показала себя на рынке посредственно и не пользовалась высоким спросом.

Но теперь у нее появился второй шанс, ведь в конце 2024 года «Патрол» перешел в новое поколение, сменив дизайн и техническую начинку. А недавно такие внедорожники пообещал привезти в Россию один автосалон, торгующий параллельно импортированными машинами.

Nissan Patrol нового поколения

По словам дилера, на доставку автомобиля в РФ уйдет от 35 до 75 дней в зависимости от страны, где он будет приобретен.

Это машина в комплектации LE Titanium, оснащенная 3,5-литровым бензиновым твин-турбированным мотором, выдающим 425 лошадиных сил мощности и 700 Нм максимального крутящего момента. Помогать ему предстоит современному 9-скоростному «автомату».

Привод новых Patrol будет исключительно полным. Вариант с 2WD для этой модели доступен только для ее североамериканской версии Armada, которая в РФ пока не предлагается.

Интерьер нового поколения Nissan Patrol

В арсенал «Патрол» для России, который обещают привезти под заказ, войдет широкий список опций от набора современных водительских ассистентов до систем безопасности и мультимедийных функций.

Несмотря на то, что новый Nissan Patrol считается прямым конкурентом Toyota Land Cruiser 300, ввиду ограниченного предложения стоимость таких машин заметно превосходит «трехсотые».

Дилер согласен привезти в Россию рамный внедорожник Nissan 2025 года выпуска минимум за 16,3 миллиона рублей, тогда как «Крузаки» на нашем рынке (в случае их заказа) сейчас стоят от 11,7 миллиона рублей.