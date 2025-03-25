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В Россию хотят вернуть альтернативу Toyota Land Cruiser от Nissan

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Nissan прекратила продажи своего внедорожника Patrol в России еще в 2017 году. Машина, считавшаяся одним из главных конкурентов флагманского Toyota Land Cruiser, показала себя на рынке посредственно и не пользовалась высоким спросом.

Но теперь у нее появился второй шанс, ведь в конце 2024 года «Патрол» перешел в новое поколение, сменив дизайн и техническую начинку. А недавно такие внедорожники пообещал привезти в Россию один автосалон, торгующий параллельно импортированными машинами.

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Nissan Patrol нового поколения

По словам дилера, на доставку автомобиля в РФ уйдет от 35 до 75 дней в зависимости от страны, где он будет приобретен.

Это машина в комплектации LE Titanium, оснащенная 3,5-литровым бензиновым твин-турбированным мотором, выдающим 425 лошадиных сил мощности и 700 Нм максимального крутящего момента. Помогать ему предстоит современному 9-скоростному «автомату». 

Привод новых Patrol будет исключительно полным. Вариант с 2WD для этой модели доступен только для ее североамериканской версии Armada, которая в РФ пока не предлагается. 

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Интерьер нового поколения Nissan Patrol

В арсенал «Патрол» для России, который обещают привезти под заказ, войдет широкий список опций от набора современных водительских ассистентов до систем безопасности и мультимедийных функций. 

Несмотря на то, что новый Nissan Patrol считается прямым конкурентом Toyota Land Cruiser 300, ввиду ограниченного предложения стоимость таких машин заметно превосходит «трехсотые». 

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Дилер согласен привезти в Россию рамный внедорожник Nissan 2025 года выпуска минимум за 16,3 миллиона рублей, тогда как «Крузаки» на нашем рынке (в случае их заказа) сейчас стоят от 11,7 миллиона рублей. 

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Фото:Nissan

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