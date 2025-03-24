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У популярного японского минивэна Mitsubishi Delica D:5 появятся крутые задние фонари

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Mitsubishi работает над новым поколением минивэна Delica, которое должно появиться в продаже через несколько лет. Машине достанется в значительной степени пересмотренный внешний облик, который преобразит эту модель практически до неузнаваемости. 

Впрочем, у тех, кто уже владеет актуальной Delica D:5 и ждет новую генерацию этого минивэна, недавно появилась возможность осовременить дизайн своего автомобиля, который выпускается без существенных изменений с далекого 2018 года (рестайлинг).

Компания «Valenti» подготовила для действующей версии «Делики» новые задние фонари. Их продажи начнутся в Японии в течение этой весны.

фонарь на delica d5
Новые фонари для Mitsubishi Delica D:5

Блок задней светотехники заменяет оригинальный фонарь, выполненный в минивэне D:5 в виде буквы «Т». Его особенностью является более широкий корпус, новый внутренний рисунок и несколько функций, положенных современным премиальным машинам. 

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Согласно раскрытой информации, задний фонарь от «Valenti» для нынешней «Делики» способен включаться автоматически при начале движения машины, а также при ее запирании или разблокировке замков автомобиля. 

Еще одной особенностью детали станет наличие в ней функции динамических поворотников, которые сейчас являются прерогативой в основном премиальных моделей. 

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На фонарь будет распространяться ограниченная гарантия производителя сроком один год. Стоимость детали в Японии составит 150 тысяч иен без учетов налогов (85 тысяч рублей по действующему курсу).

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Фото:Valenti

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