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Самый легендарный внедорожник Toyota отказывается уходить на пенсию

Текст: Алексей Шмидт
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Как правило, автомобили проходят процедуру обновления каждые несколько лет, чтобы не отставать от конкурентов и получать все самые современные технологии. Но одна рабочая лошадка бросила вызов времени. И построила ее никто иная как Toyota.

На протяжении десятилетий этот легендарный внедорожник практически не менялся, придерживаясь своих корней.

Он был создан для использования фермерами, военными и путешественниками, а инженеры доверили ему работать в самых суровых местностях планеты – от пустынь Ближнего Востока до австралийских глубинок. И имя этому автомобилю – Toyota Land Cruiser 70.

2024 Toyota Land Cruiser 70 Series Japan 7
Toyota Land Cruiser 70

Машина стала настоящей иконой долговечности и внедорожных возможностей, а ее наследие сейчас насчитывает 4 десятилетия.

Представленная в 1984 году «семидесятка» непрерывно производилась на таких рынках как Австралия, Африка и Ближний Восток, где основной упор покупателей идет на надежность и внедорожные качества.

Машину предлагали в различных типах кузова, включая варианты с короткой колесной базой и даже пикап. 

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К концу 80-х – началу 90-х, несмотря на то, LC70 продавался с такими легендами как Land Cruiser 60 и 80, именно «семидесятка» закрепила за собой звание одного из самых выносливых внедорожников в истории. И «Тойота» не могла не использовать это в качестве аргумента для продолжения его производства.

2024 Toyota Land Cruiser 70 Series Japan 5

В 2023 году была представлена обновленная версия Land Cruiser 70, оснащенная 2,8-литровым турбодизельным мотором, для которого по-прежнему доступна 5-ступенчатая механическая коробка передач.

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Интерьер Toyota Land Cruiser 70

Внедорожник сохранил свою олдскульность и способность идеальным образом справляться с тяжелыми условиями эксплуатации, но обзавелся современными технологиями, вроде продвинутой мультимедийной системы и систем помощи водителю. 

Сегодня «семидесятый» Land Cruiser можно купить даже в России. Правда стоят такие машины недешево. Вариант в кузове пикап, привезенный из ОАЭ, оценен минимум в 9,3-миллиона рублей, а длиннобазный и короткобазный внедорожники стоят от 10 миллионов рублей соответственно. 

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Фото:Toyota

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