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Самый дорогой Dacia Duster 3 поколения оценили в 2,6 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Премьера нового, третьего поколения кроссовера Dacia Duster состоялась в 2023 году, а в 2024-м машину начали продавать на европейском рынке, но не во всех запланированных версиях.

Накануне стало известно о том, что Dacia готовит к выходу в «Старом Свете» самую дорогую модификацию «Дастера», которая значительно превосходит все остальные комплектации этой модели по уровню оснащения.

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Dacia Duster в комплектации Extreme+

Новое исполнение «паркетника» получило название Extreme+. «Топовые» машины отличаются от младших комплектаций наличием в их арсенале таких элементов внутри как: беспроводная зарядка для смартфонов, акустическая система Arkamys 3D, электрический стояночный тормоз, 10,1-дюймовый навигатор с информацией о дорожном движении в режиме реального времени.

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Внешне автомобиль можно узнать по модульным дугам на крыше, затемненным окнам, 17-дюймовым легкосплавным колесным дискам с алмазным эффектном, а также наружным зеркалам с медно-коричневыми корпусами. 

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Дополнительно в оснащение кроссовера входят: система автоматического дальнего света, камеры кругового обзора, система контроля за «слепыми» зонами и датчики парковки спереди и сзади, шесть подушек безопасности, ассистент движения по полосам, климат-контроль, детектор усталости, система автоматического экстренного торможения, система распознавания дорожных знаков, ограничитель скорости и датчики дождя/света. 

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Гибридная система Dacia Duster (комплектация Extreme+)

Приводит в движение «топовый» Duster Extreme+ гибридная силовая установка мощностью 140 лошадиных сил, работающая в паре с многорежимным «автоматом». С места до 100 км/ч такая версия модели Dacia разгоняется за 10,1-секунды, а ее расход топлива на каждые 100 км по циклу WLTP равен всего 5-литрам. 

В продажу в Европе самый дорогой Duster выходит по цене в 28 тысяч 900 евро (примерно 2,6 миллиона рублей).

Для сравнения, это на 8 тысяч 900 евро (813 тысяч рублей) дороже, чем стоит его базовая комплектация, за которую на европейском рынке просят от 19 тысяч 990 евро (1,8 млн рублей).

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Фото:Dacia

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