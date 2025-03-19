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Самый продаваемый кроссовер Mazda показали во всей красе со всех ракурсов 

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Появившийся в 2011 году кроссовер Mazda CX-5 сразу же завоевал звание популярной модели, а затем стал абсолютным бестселлером автопроизводителя из Хиросимы, получив известность во всем мире.

Прошедший через первую смену поколений «паркетник» заметно поменялся внешне, но сохранил все фирменные черты оригинального CX-5, включая экономичность, надежность и отличную управляемость. А теперь этой модели предстоит перейти уже в третью по счету генерацию.

Журнал «BestCarWeb» усилиями своих независимых дизайнеров подготовил серию неофициальных рендеров, которые приоткрывают занавесу тайны внешности реформенного кроссовера. Изображения подтвердили мнение инсайдеров о том, что изменения CX-5 будут скорее носить эволюционный характер, нежели революционный.

MAZDA CX 5 FF 250326 SO
Неофициальный рендер нового поколения Mazda CX-5

Модернизация внешнего вида в случае с третьим поколением CX-5 начнется с его фронтальной части кузова, где переделке подвергнется оптика, бампер и решетка радиатора. Последняя станет компактнее и окажется ближе к первой генерации этой модели. 

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Боковины машины если и поменяются, то незначительно, чего не скажешь о корме автомобиля, которую ждет заметная переделка.

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Дизайнеры «Мазды» могут существенным образом перелицевать крышку багажника своего самого популярного кроссовера, а также наделить машину новыми узкими фонарями, непохожими на те, что были у такого «паркетника» раньше.

Еще одной интересной, но уже технической особенностью новой Mazda CX-5, должны стать силовые агрегаты Skyactiv X и Skyactiv Z, последний из которых окажется чистым гибридом и будет работать от 2,5-литровой рядной «четверки». 

Электрифицированный мотор обеспечит модели высокий уровень топливной экономичности, а также отличную производительность и доступность в сравнении с аналогами.

Презентовать третью генерацию Mazda CX-5 собираются до конца текущего года.

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Фото:BestCarWeb

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