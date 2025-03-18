Из бюджетника Toyota Corolla сделают доступный легковой пикап: подробности и изображения

В отличие от большинства других автопроизводителей, Toyota старается не создавать лишнюю шумиху вокруг своих новых проектов, особенно когда такие модели еще не готовы на 100 процентов.

В их число сейчас входит некий пикап, который, по слухам, окажется утилитарной версией бюджетника Corolla. Официальное название машины пока неизвестно, но журналистам удалось выяснить примерные сроки ее премьеры.

Неофициальные рендеры нового легкового пикапа на базе Toyota Corolla

По данным латиноамериканского портала «Autoesporte», производство легкового пикапа «Тойоты», построенного на базе «Короллы», начнется в 2027 году. Однако премьера машины может состояться гораздо раньше – уже во втором квартале 2026-го.

Автомобиль будет создан на платформе TNGA-С и задействует некоторые детали кроссовера Corolla Cross. Пикапу достанется удлиненная колесная база и двойная кабина.

Неофициальные рендеры нового легкового пикапа на базе Toyota Corolla

Судя по неофициальным рендерам новинки, подготовленным дизайнером студии «kDesignAg» Клебером Силвой, машине может достаться внешний вид, схожий с актуальным компакт-кроссовером Corolla Cross.

Новинка должна повторить этот «паркетник» оформлением своей передней части кузова, тогда как все остальное в ее экстерьере будет собственным и уникальным.

Продавать машину собираются только на латиноамериканском рынке, где она составит конкуренцию таким популярным моделям как Ford Maveriсk, Fiat Toro и Ram Rampage, а также еще не вышедшему в продажу Renault Niagara.