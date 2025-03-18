ДомойАвтоновости сегодняИз бюджетника Toyota Corolla сделают доступный легковой пикап: подробности и изображения

Из бюджетника Toyota Corolla сделают доступный легковой пикап: подробности и изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 03 18 в 08.37.38

В отличие от большинства других автопроизводителей, Toyota старается не создавать лишнюю шумиху вокруг своих новых проектов, особенно когда такие модели еще не готовы на 100 процентов.

В их число сейчас входит некий пикап, который, по слухам, окажется утилитарной версией бюджетника Corolla. Официальное название машины пока неизвестно, но журналистам удалось выяснить примерные сроки ее премьеры.

Снимок экрана 2025 03 18 в 08.37.53
Неофициальные рендеры нового легкового пикапа на базе Toyota Corolla

По данным латиноамериканского портала «Autoesporte», производство легкового пикапа «Тойоты», построенного на базе «Короллы», начнется в 2027 году. Однако премьера машины может состояться гораздо раньше – уже во втором квартале 2026-го. 

Автомобиль будет создан на платформе TNGA-С и задействует некоторые детали кроссовера Corolla Cross. Пикапу достанется удлиненная колесная база и двойная кабина. 

королла пикап
Неофициальные рендеры нового легкового пикапа на базе Toyota Corolla

Судя по неофициальным рендерам новинки, подготовленным дизайнером студии «kDesignAg» Клебером Силвой, машине может достаться внешний вид, схожий с актуальным компакт-кроссовером Corolla Cross.

Новинка должна повторить этот «паркетник» оформлением своей передней части кузова, тогда как все остальное в ее экстерьере будет собственным и уникальным.

Продавать машину собираются только на латиноамериканском рынке, где она составит конкуренцию таким популярным моделям как Ford Maveriсk, Fiat Toro и Ram Rampage, а также еще не вышедшему в продажу Renault Niagara. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:@kdesignag

Читайте также:

Последние новости:

Volkswagen хочет выпустить бюджетный рамный внедорожник на платформе...

В заброшенном дилерском центре обнаружили коллекцию новых классических...

Суперпроизводительный вседорожник BMW XM оказался самым провальным автомобилем...

Представлен мощный и невероятно выносливый двигатель – «мечта...

Новый Nissan Skyline показался в формате модного кросс-купе

Японские фанаты Toyota оказались в восторге от электрической...

Более дорогой и роскошный аналог Toyota RAV4 сменит...

Самые безотказные кроссоверы и внедорожники начала 2000-х: Lexus...

Новый рамный пикап Kia приняли на службу в...

Автомеханик назвал дешевый б/у-универсал из Швеции, который никогда...

Новый недорогой хэтчбек Suzuki появится в 2026 году:...

Представлен пикап Tesla Cybertruck, в котором можно жить...

Новое поколение самой популярной Toyota показали на качественных...

Грозу бездорожья от Mercedes-Benz превратили в хардкорный автодом...

Преемника знаменитого Jeep Cherokee подловили вблизи во время...

Suzuki хочет выпустить новый бюджетный минивэн для всей...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+