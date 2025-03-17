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Новое поколение самой популярной Toyota показали на качественных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
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Копия 2027 Toyota Corolla Green copy 1

Нынешнее поколение Toyota Corolla (E210) остается в строю с 2018 года и приближается к концу своего жизненного цикла. Автомобиль, сохранивший звание самого популярного автомобиля «Тойота», близок к тому, чтобы перебраться в новое поколение. Какие изменения ждут от совершенно новой «Короллы» показал и рассказал американский портал «CarsCoops».

Штатные дизайнеры этого издания подготовили реалистичные рендеры реформенной модели в кузове хэтчбек, а журналисты раскрыли о ней известные на сегодняшний день технические подробности.

2027 Toyota Corolla Blue copy
Неофициальный рендер 13-го поколения Toyota Corolla

По мнению цифровых художников, 13-я генерация Toyota Corolla будет похожа на последние модели C-HR+, Camry и Prius, получив заостренную Т-образную переднюю панель со светодиодными фарами-бумерангами и скульптурный кузов.

На рендере машина показана в версии GR, которой предстоит отличаться от обычной вставками из углеволокна, большими колесами и спойлером на крышке багажника.

По слухам, в случае с новой Corolla руководство Toyota планирует придерживаться формулы с тремя типами кузовов: 4-дверный седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. При этом последний будет продаваться лишь в некоторых странах и, скорее всего, покинет рынок Северной Америки.

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Внутри новая «Королла», скорее всего, будет заимствовать решения, примененные в свежем Prius. От машины ждут более футуристичного салона, где будет доминировать новая передняя панель необычной формы и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а также глубоко посаженный дисплей цифровой комбинации приборов. 

В арсенал машины уже в базовой версрии войдет беспроводная зарядка для смартфона, новый голосовой помощник, работающий на базе искусственного интеллекта, и полуавтономные системы помощи водителю. 

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Сердцем нового поколения Toyota Corolla с большой долей вероятности станет 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор, который в атмосферном варианте будет выдавать около 128 лошадиных сил. В версии с турбиной его мощность должна увеличиться до 178 л.с. Двигатель сможет работать как в простом виде, так и в составе гибрида.

Кроме того, ходят слухи о том, что новой «Королле» будет положен подключаемый гибридный силовой агрегат с двумя электромоторами, а варианту GR Corolla 1,6-литровая «тройка» на 300 л.с. или даже новейший 2-литровый «наддувный» двигатель, развивающий до 400 л.с.

Премьера 13-го поколения Toyota Corolla должна состояться в 2026 году. Продажи машины начнутся сразу после ее официального дебюта. 

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Фото:Carscoops.com

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