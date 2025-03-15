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В Россию привезли самый недооцененный кроссовер в мире

Текст: Алексей Шмидт
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В модельных линейках любого автопроизводителя есть машины, которые несмотря на свои позитивные стороны не пользуются у покупателей большой популярностью. При этом сами по себе они ничем не уступают своим родственникам-бестселлерам, продающимся огромными тиражами, а иногда даже превосходят их.

На днях один из представителей когорты таких автомобилей доехал до российского рынка.

Как удалось выяснить нашей редакции в ходе мониторинга предложений отечественных дилеров, в России начали продавать компактный кроссовер Volkswagen Taos. Машины 2025 года выпуска ввозят в страну по альтернативным каналам поставок.

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Volkswagen Taos

Это автомобили, укомплектованные 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 176 лошадиных сил. В паре с двигателем работает автоматическая коробка передач и полный привод. 

Но это еще не всё. У этой модели есть одна интересная особенность. Авторитетный журнал «Top Speed» ставит VW Taos на первое место в списке самых недооцененных кроссоверов в мире. 

Авторы этого портала пишут, что Taos не так популярен, как его старший брат Tiguan, хотя должен по меньшей мере не уступать тому по продажам.

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Интерьер Volkswagen Taos

Машину хвалят за такой же качественный интерьер, высокую посадку и богатый набор современных технических функций, а также утверждают, что Taos может считаться идеальным автомобилем для тех, кто ищет небольшой, но стильный и технологичный кроссовер с достаточным запасом мощности.

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Ввезенные в Россию кроссоверы VW Taos оценены серыми импортерами в сумму от 3 миллионов 870 тысяч рублей. 

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Фото:Volkswagen

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