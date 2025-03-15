В Россию привезли самый недооцененный кроссовер в мире

В модельных линейках любого автопроизводителя есть машины, которые несмотря на свои позитивные стороны не пользуются у покупателей большой популярностью. При этом сами по себе они ничем не уступают своим родственникам-бестселлерам, продающимся огромными тиражами, а иногда даже превосходят их.

На днях один из представителей когорты таких автомобилей доехал до российского рынка.

Как удалось выяснить нашей редакции в ходе мониторинга предложений отечественных дилеров, в России начали продавать компактный кроссовер Volkswagen Taos. Машины 2025 года выпуска ввозят в страну по альтернативным каналам поставок.

Volkswagen Taos

Это автомобили, укомплектованные 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 176 лошадиных сил. В паре с двигателем работает автоматическая коробка передач и полный привод.

Но это еще не всё. У этой модели есть одна интересная особенность. Авторитетный журнал «Top Speed» ставит VW Taos на первое место в списке самых недооцененных кроссоверов в мире.

Авторы этого портала пишут, что Taos не так популярен, как его старший брат Tiguan, хотя должен по меньшей мере не уступать тому по продажам.

Интерьер Volkswagen Taos

Машину хвалят за такой же качественный интерьер, высокую посадку и богатый набор современных технических функций, а также утверждают, что Taos может считаться идеальным автомобилем для тех, кто ищет небольшой, но стильный и технологичный кроссовер с достаточным запасом мощности.

Ввезенные в Россию кроссоверы VW Taos оценены серыми импортерами в сумму от 3 миллионов 870 тысяч рублей.