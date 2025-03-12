Toyota рассекретила свой вариант современной «Оки»: представлен концепт FT-Me

Toyota рассекретила свой новый проект, который будет базироваться в сегменте микро-каров. Пока это лишь концепт, но впоследствии у него может появиться серийная версия, которая бросит вызов Citroen Ami.

Новинка получила имя FT-Me и по габаритам гораздо компактнее, чем знаменитые японские кей-кары. Длина 2-дверной машины составляет всего 2,5-метра, поэтому она короче даже оригинального Smart ForTwo. Автомобиль настолько маленький, занимает всего половину парковочного места.

Концепт-кар Toyota FT-Me

Одной из главных «фишек», если не самой главной, в случае с этим шоу-каром является его крыша, выполненная из солнечных батарей. Благодаря ей в солнечный день FT-Me сможет заряжать батарею для того, чтобы проезжать на этом заряде до 30 километров.

Максимальный запас хода новинки не раскрывается, но он вряд ли составит менее 100 километров. Что касается максимальной скорости, то она будет равна 45 километрам в час, что позволит классифицировать машину как квадрицикл.

Пассажирское кресло в салоне при желании может быть быстро демонтировано, чтобы освободить место для собаки, складного велосипеда или инвалидной коляски.

Какой окажется цена современного аналога «Оки» от Toyota пока также остается только догадываться, однако руководители компании намекнули, что постараются сделать его максимально дешевым. В качестве потенциальных покупателей микро-кара они видят молодежь.