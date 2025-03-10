Toyota начала продавать в Китае самый дешевый электромобиль: сайт компании рухнул за час спустя 10 тысяч заказов

В отличие от российского рынка, в Китае электромобили занимают особое место в иерархии продаж автомобилей и пользуются огромным спросом.

Причем особенно интересно для местных покупателей выглядят не многочисленные «поднебесные» электрокары, а зарубежные. А когда те стоят еще и небольшие деньги, спрос на них способен поражать даже самое смелое воображение.

На днях Toyota запустила в КНР прием заказов на свой самый доступный электромобиль в истории. Машина получила имя bZ3X и оказалась младшим родственником давно представленного на мировом рынке кроссовера bZ4X.

Toyota bZ3X

Автомобиль настолько заинтересовал китайских покупателей, что в течение первого часа сайт Toyota подвергся чрезвычайной нагрузке, которая вывела из строя его серверы. Впоследствии выяснилось, что за первые 60 минут со старта сбора заявок на «паркетник» bZ3X количество предварительных заказов составило более 10 тысяч.

Официальная премьера этой модели Toyota состоялась еще в 2023 году, но в виде концепт-кара. А серийная машина дебютировала годом спустя.

Toyota bZ3X

Вышедший на китайский рынок автомобиль оценили минимум в 109 тысяч юаней или 1 миллион 340 тысяч рублей, что гораздо дешевле всех других электромобилей компании, представленных в «Поднебесной».

Интерьер Toyota bZ3X

Кроссовер Toyota bZ3X обладает длиной в 4,6-метра. Внутри 5-местной машины установлены два ряда сидений, вмещающих до 5 человек. Переднеприводный «паркетник» приводится в движение одним электромотором, установленным на передней оси. Мощность двигателя может быть двух вариантов: 201 и 221 лошадиную силу.

Аккумуляторов на выбор предложено сразу три: емкостью 50 кВт/ч (запас хода до 430 км), 58,4 кВт/ч (запас хода до 520 км) и 67,9 кВт/ч (с дальнобойностью на уровне 610 км).