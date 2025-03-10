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Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda: что о нем известно 

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Mazda планирует запустить в Азии производство нового субкомпактного кроссовера, который позиционируется в качестве преемника модели CX-3. По слухам, такому автомобилю уже определили название. Ожидается, что новинка компании из Хиросимы получит имя CX-20 и появится в продаже в ближайшие годы.

Недавно в интернет были выложены фирменные эскизы кузова этой модели, судя по которым самому недорогому SUV в линейке Mazda предстоит примерить на себя динамичный передний силуэт, потенциально схожий с будущим поколением старшего кроссовера CX-5. 

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Тогда как корма машины, напротив, будет иметь собственный вид с простыми по дизайну задними фонарями и бампером.

Предполагается, что новый субкомпакт «Мазды» будет располагаться в линейке компании ниже CX-30. В качестве конкурентов этой модели компания рассматривает модели Suzuki Fronx, Toyota Yaris Cross и Mitsubishi XForce.

Агрегатная линейка новой Mazda CX-20 пока засекречена, но инсайдеры полагают, что машина будет приводиться в движение за счет дизель-электрической гибридной системы.

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Пока неясно, будет это собственная разработка инженеров «Мазды», либо они позаимствуют эту технологию у компании Toyota, которая создает такую систему на протяжении нескольких лет.

Презентовать новый субкомпактный «паркетник» Mazda планирует ориентировочно через 2-2,5 года. К тому времени в продажу успеют выйти новые поколения CX-5 и его младшего брата CX-30.

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Фото:Mazda

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