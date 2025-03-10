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Самый дорогой и роскошный автомобиль в истории Hyundai показан на качественных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
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Премиальный суббренд компании Hyundai был основан в 2015 году, получив ранее использовавшееся название одной из моделей – Genesis. Дебютным автомобилем этой марки стал седан G90, а затем последовали кроссоверы. 

Сейчас флагманом модельной линейки Genesis является вседорожник GV80, но вскоре его на этом поприще сменит еще более крупный и роскошный SUV, который станет самым богатооснащенным и дорогим автомобилем за всю историю Hyundai. 

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Неофициальный рендер нового кроссовера Genesis GV90

Корейские дизайнеры студии «NYMammoth» накануне опубликовали серию неофициальных рендерных изображений, демонстрирующих новый кроссовер Genesis GV90 без какого-либо камуфляжа.

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Тестовый прототип нового кроссовера Genesis GV90

В своей работе цифровые художники опирались на фотографии замаскированных тестовых прототипов этой модели, а также на концепт-кар Genesis Neolun, у которого серийный вседорожник может унаследовать не только общий форм-фактор, но и светооптические решения, вроде необычных дневных ходовых огней спереди и раздвоенных полос фонарей сзади.

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Неофициальный рендер нового кроссовера Genesis GV90

Кроме того, Genesis GV90 может обзавестись задними дверями, открывающимися в обратную сторону, что намекает на отсутствие у него центральной стойки кузова. Дополнят общую картину ставшие тривиальными для современных моделей потайные дверные ручки, а также необычного вида колесные диски.

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Платформа Hyundai E-GMP

Чего ждать от новинки Genesis с точки зрения «техники» пока на 100-процентов неизвестно, но одно можно сказать точно уже сейчас – машину построят на электрической архитектуре E-GMP. Автомобилю достанется как минимум два электрических двигателя, что обеспечит ему уже в базе систему полного привода. 

Официальная премьера большого кроссовера Genesis запланирована на текущий год, но точные сроки дебюта машины еще не анонсированы. 

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Фото:NYMammoth, соцсети, Hyundai

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